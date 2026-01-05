Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil! Neden her insanın parmak izi birbirinden farklı?

NEDEN ADLİ SİSTEMDE BU KADAR GÜVENİLİR?

Bu eşsizlik nedeniyle parmak izi, yüzyıllardır kimlik tespitinde kullanılıyor. Günümüzde dijital sistemler, güvenlik uygulamaları ve adli soruşturmalar parmak izini en güvenilir biyometrik verilerden biri olarak kabul ediyor. Çünkü bugüne kadar aynı parmak izine sahip iki insan tespit edilebilmiş değil.