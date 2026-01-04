Habertürk
        Fenerbahçe'den açıklama: Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den açıklama: Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!

        Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayı sonunda Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını açıkladı.

        Giriş: 04.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 12:28
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını duyurdu.

        Salar, "Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı:

        "Büyük Fenerbahçe Camiasına

        Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:

        Sportif başarının yanısıra;

        Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

        Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz.

        Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.

        Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.

        Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.

        Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.

        Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

