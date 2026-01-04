ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonucu dün Venezuela lideri Nicolas Maduro eşiyle birlikte ülkeden kaçırıldı. ABD'li yetkililer, kaçırılan Maduro'nun bazı görüntülerini paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki durumuna ilişkin ilk bu fotoğrafı paylaştı.
Trump tarafından paylaşılan fotoğrafta Maduro, gözleri bağlı bir şekilde elinde su şişesi tutarken görülüyor.
ABD basını, Venezuela lideri Maduro ve Cilia Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiğini duyurdu.
Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği aktarıldı.