ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler

03/01/2026 12.20

Maduro federal cezaevinde neyle karşılaşabilir?

New York'taki federal cezaevleri çok sayıda yüksek profilli tutukluya ev sahipliği yaptı, ancak kısa süre öncesine kadar bir devlet başkanlığı sarayında bulunan Nicolas Maduro gibi bir isim pek görülmedi.

Uzmanlar, bu statünün Maduro'yu Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) genel nüfustan izole edebileceğini, ancak özel avukat bulmasını da zorlaştırabileceğini söyledi. CBS News’e konuşan iki kaynağa göre Maduro ve eşi Cilia Flores en erken pazartesi günü hakim karşısına çıkabilir ve MDC'de tutulmaları bekleniyor.

Uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ı ve Jeffrey Epstein gibi isimleri savunmuş olan avukat Marc Fernich, Maduro'nun kendi güvenliği için tecrit altında tutulabileceğini belirtti ve "Maduro 24 saat esasına dayalı hücre hapsine alınırsa bu, ya kendi güvenliği ya da intihar riskine karşı olur" dedi.

Fernich ayrıca, MDC'de Venezuela'nın en bilinen ulusötesi çetelerinden birine mensup çok sayıda kişinin bulunduğunu vurguladı. Uluslararası uyuşturucu davalarında görev alan avukat Jonathan Savella ise Maduro'nun güçlü bir savunma ekibi kurmakta zorlanabileceğini söyledi.

Savella, en azından başlangıçta Maduro'nun mahkeme tarafından atanan bir avukata güvenmek zorunda kalabileceğini belirtti.