        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler | Dış Haberler

        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler

        ABD Başkan Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un New York'a götürülmesinin ardından ABD'nin Venezuela'yı "yöneteceğini" söyledi. Saldırılar, aylardır bölgede süren ABD askeri yığınağının ardından geldi. ABD-Venezuela hattında yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 04.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:23
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin, ABD'nin düzenlediği "geniş çaplı" bir saldırı sırasında cumartesi sabaha karşı "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" açıkladı.

        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı? Haberi Görüntüle

        Trump, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin geçiş süreci boyunca Venezuela'yı geçici olarak "yöneteceğini" ve "petrol akışını yeniden sağlayacağını" söyledi.

        Maduro ve eşi cumartesi günü TSİ 01.20 sularında New York’a indi. Maduro, cumartesi gecesi New York'taki bir gözaltı merkezine götürüldü. Maduro'nun, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör örgütü olarak tanımlanan çetelerle iş birliği yapmakla ilgili federal suçlamalarla yargılanması bekleniyor. Maduro ise bu suçlamaları her zaman reddetti. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 2020'de Maduro hakkında hazırlanan iddianameye benzer nitelikte, genişletilmiş yeni bir iddianame paylaştı.

        Saldırılar, aylardır bölgede süren ABD askeri yığınağının ardından geldi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve çok sayıda savaş gemisi Karayipler'e konuşlandırılmış, yönetimin uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği 30'dan fazla tekneye yönelik ölümcül saldırılar düzenlenmişti.

        ABD Karayipler üzerindeki hava sahasını yeniden açtı

        ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) cumartesi günü erken saatlerde Karayipler üzerindeki hava sahasına getirdiği kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

        Duffy, "Karayipler hava sahasına ilişkin ilk kısıtlamalar gece 12.00'de sona eriyor ve uçuşlar yeniden başlayabilir. Havayolları bilgilendirildi ve tarifelerini hızla güncelleyecek."

        FAA'nın Venezuela üzerindeki hava sahasına yönelik kısıtlamalarına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

        Fuerte Tiuna’daki ABD saldırılarının ardından çekilen fotoğraflar

        ABD basınında paylaşılan fotoğraflar, ABD'nin Fuerte Tiuna'daki saldırılarının ardından oluşan tahribatı gözler önüne serdi.

        Venezuela’nın en büyük askeri kompleksi olan Fuerte Tiuna, Associated Press’in aktardığına göre, Maduro ve eşinin evlerinde yakalandığı yer.

        Bu bilgiyi Venezuela’daki iktidar partisinin liderlerinden Nahum Fernández verdi. Fotoğraflarda yanmış araçlar ve ağır hasar görmüş yapılar dikkat çekiyor.

        Beyaz Saray'dan Maduro paylaşımı

        Beyaz Saray'ın "Rapid Response" hesabı, X platformunda Maduro'ya ait yeni bir video paylaştı.

        Videoya "Perp walked" (zanlı olarak yürütüldü) notu düşüldü. Görüntülerde, üzerinde "DEA NYD" yazılı bir halının bulunduğu koridorda yürüyen Maduro’nun, DEA ceketleri giyen üç kişi tarafından eşlik edildiği görülüyor.

        Maduro Brooklyn'deki gözaltı merkezine ulaştı

        Nicolas Maduro, New York'taki MDC Brooklyn adlı gözaltı merkezine getirildi.

        Cumartesi akşamı itibarıyla kendisine özel bir bölümde tutulmasının planlanmadığı belirtildi. MDC Brooklyn, yüksek güvenlikli sanıkların barındırılması konusunda ülkedeki en donanımlı merkezlerden biri olarak biliniyor. Maduro'nun eşinin nerede tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi Haberi Görüntüle

        Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

        ABD basınına göre, Maduro ve eşi Cilia Flores, gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacak.

        Venezuela Yüksek Mahkemesi Delcy Rodríguez’in devlet başkanlığını üstlenmesine karar verdi

        Venezuela Yüksek Mahkemesi, cumartesi gecesi Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından New York’a götürülmesinin ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar verdi.

        Mahkeme, Maduro'nun yokluğunda "ülkenin idari sürekliliğini garanti altına almak" için Rodriguez'e tam yetki verilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Maduro’nun bizzat seçtiği yardımcısı olan Rodriguez, daha önce Maduro’nun yakalanmasını "barbarca", "yasa dışı ve gayrimeşru bir kaçırma" olarak nitelendirmişti.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: Venezuela müdahalesi Irak'ın 'tam tersi'

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS'e yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela müdahalesi ve Maduro'nun yakalanmasının, Irak işgalinin "tam tersi" olduğunu söyledi.

        Hegseth, "On yıllar boyunca kan döktük, ekonomik olarak hiçbir şey elde edemedik. Başkan Trump bu tabloyu tersine çeviriyor" dedi. Stratejik hamlelerle ABD’nin "ek zenginlik ve kaynaklara" erişim sağlayabileceğini savunan Hegseth, bunun Amerikan askerlerinin hayatını riske atmadan yapılabileceğini ifade etti.

        Maduro federal cezaevinde neyle karşılaşabilir?

        New York'taki federal cezaevleri çok sayıda yüksek profilli tutukluya ev sahipliği yaptı, ancak kısa süre öncesine kadar bir devlet başkanlığı sarayında bulunan Nicolas Maduro gibi bir isim pek görülmedi.

        Uzmanlar, bu statünün Maduro'yu Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) genel nüfustan izole edebileceğini, ancak özel avukat bulmasını da zorlaştırabileceğini söyledi. CBS News’e konuşan iki kaynağa göre Maduro ve eşi Cilia Flores en erken pazartesi günü hakim karşısına çıkabilir ve MDC'de tutulmaları bekleniyor.

        Uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ı ve Jeffrey Epstein gibi isimleri savunmuş olan avukat Marc Fernich, Maduro'nun kendi güvenliği için tecrit altında tutulabileceğini belirtti ve "Maduro 24 saat esasına dayalı hücre hapsine alınırsa bu, ya kendi güvenliği ya da intihar riskine karşı olur" dedi.

        Fernich ayrıca, MDC'de Venezuela'nın en bilinen ulusötesi çetelerinden birine mensup çok sayıda kişinin bulunduğunu vurguladı. Uluslararası uyuşturucu davalarında görev alan avukat Jonathan Savella ise Maduro'nun güçlü bir savunma ekibi kurmakta zorlanabileceğini söyledi.

        Savella, en azından başlangıçta Maduro'nun mahkeme tarafından atanan bir avukata güvenmek zorunda kalabileceğini belirtti.

        BMGK'NIN ACİL TOPLANMASI BEKLENİYOR

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günü acil toplantı yapması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesinden derin endişe duyduğu açıklandı. Sözcüsü, bu müdahalenin "tehlikeli bir emsal" oluşturduğunu ifade etti.

        NYT: Saldırıda 40 kişi öldü

        New York Times, cumartesi günkü saldırılarda siviller ve askerler dahil en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu sayı, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Venezuela yetkilisine dayandırıldı.

        Rusya: Derhal açıklama talep ediyoruz

        Rusya, Maduro’nun yakalanma koşullarına ilişkin "derhal" açıklama talep etti. Daha önce Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Maduro ve eşinin "hayatta olduğuna dair kanıt" sunması gerektiğini söylemişti.

        Venezuela’nın müttefikleri Rusya, Küba ve İran, saldırıları egemenliğin ihlali olarak kınadı. Tahran, BM Güvenlik Konseyi’ni “hukuksuz saldırganlığı” durdurmaya çağırdı. Latin Amerika’nın önde gelen ülkeleri arasında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Venezuela’nın yeni “özgürlüğünü” överken, Meksika müdahaleyi kınadı; Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise operasyonun “kabul edilemez bir çizgiyi aştığını” söyledi.

        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürüne tahliye

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. (İHA)

