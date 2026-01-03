Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski milli futbolcu İbrahim Kaş'tan öldüresiye darp | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!

        Antalya'da, geçen ay amatör küme futbol maçının devre arasında eski milli futbolcu İbrahim Kaş tarafından darp edildiği öne sürülen futbolcu velisi 53 yaşındaki Ogün Özdemir yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açılan Kaş, tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kaş Ağullu Futbol Sahası'nda 1923 Kaş Spor Kulübü ile Kaş Belediyespor arasında 13 Aralık'ta oynanan karşılaşmanın devre arasında tribün karıştı.

        FUTBOLCUNUN VELİSİNİ DÖVDÜ İDDİASI

        DHA'daki habere göre Kaş Belediyespor'da yardımcı antrenörlük yapan eski milli futbolcu İbrahim Kaş'ın, 1923 Kaş Spor'da forma giyen bir futbolcunun velisi Ogün Özdemir'i darp ettiği öne sürüldü.

        YERE YIĞILDI BİLİNCİ KAYBETTİ

        İddiaya göre tribünden çıkan Ogün Özdemir'e, İbrahim Kaş arkadan saldırdı. Kaş'ın, tekme atması sonucu Özdemir yere yığılarak bilincini kaybetti. Çağırılan sağlık ekibi, Özdemir'i Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Özdemir, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        REKLAM

        ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TUTUKLANDI

        Hastanede yapılan kontrollerde Ogün Özdemir'in çenesinde kırıklar olduğu belirlendi. Özdemir, kendisini darp ettiği iddiasıyla İbrahim Kaş'tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Kaş, bir gün sonra tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

        "GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA KENDİMİ AMBULANSTA BULDUM"

        Olay günü oğluyla maça gittiğini ifade eden Ogün Özdemir, “Kendim de maçı izlemek için tribüne geçtim. Tribünde, oğlumun arkadaşlarının velileriyle birlikte oturuyor, çekirdek yerken maçı izliyorduk. Maçın devre arasında hiçbir şey hatırlamadığım bir an yaşandı. Gözlerimi açtığımda kendimi ambulansta buldum. O an ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Oğlum koşarak yanıma gelmiş. Bana söylenene göre, karşı takımın antrenörü olduğu iddia edilen kişi, beni takip etmiş ve çok sert bir şekilde ayağıyla yüzüme vurmuş. Ben bayıldığım için bunların hiçbirini hatırlamıyorum" dedi.

        "ORADA ÇOCUKLARIMIZ VAR"

        Ogün Özdemir, “Saldırıyı yapan kişi eski bir milli futbolcu. Bu nasıl bir yetişme tarzıdır? Orada çocuklarımız var. Ayrıca bu kişinin resmi antrenörlük belgesi olmadığı, sahada görevli olmadığı, sadece tribünde bulunduğu söyleniyor" dedi.

        REKLAM

        "BÖYLE BİR SALDIRI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

        Olayın ardından bayıldığını kaydeden Özdemir, “Sadece bayıldığımı ve sürekli 'Ben neredeyim, bana ne oldu?' diye sorduğumu söylüyorlar. Bu kişinin neden böyle bir şey yaptığını hala algılayabilmiş değilim. Durup dururken neden ben? Hiçbir tartışma, hiçbir provokasyon yokken böyle bir saldırı yapılması akıl alır gibi değil" dedi.

        "ÇENEMDE KIRIKLAR VAR HAYATA DÖNMEYEBİLİRDİM"

        Tedavisinin devam ettiğini belirten Özdemir, “Çenemde kırıklar var dişlerimde sorunlar oluştu. Doktorların söylediği şu, 'Bunu bir insanın bir insana yapması normal değil, bu bir vahşettir.' Şu anda şikayetçiyim. Çünkü bu kişi benim yaşam hakkımı tehlikeye atmıştır. O 15 dakikada hayata dönmeyebilirdim. 13 yaşında bir oğlum var. Bu tür insanlar topluma son derece zararlı. Bugün bana yapılan, yarın bir başkasına yapılabilir" diye konuştu.

        DAVA AÇILDI TAHLİYE EDİLDİ

        İbrahim Kaş hakkında 'Kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı. Dün tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasına çıkan Kaş, tahliye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? 1 Ocak 2026 (İsrail Somaliland'i Tehcir Amacıyla Mı Tanıdı?)

        Galata'da Yüz binler buluştu. Jackie Chan'den Gazze mesajı. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gazze 2026'da nefes alacak mı? Gazzeliler Somali'ye mi sürülecek? İsrail Gazzelileri Somaliland'e sürme peşinde mi? İsrail Filistinlileri Afrika'ya mı sürmek istiyor? Gazze görev gücünde Türk Askeri olacak mı? İsrail Somaliland'i tehcir amacıyla mı tanıdı? SDG için süre doldu, ne olacak? Ankara'dan SDG'ye son uyarı mı? Şam SDG'yi vurursa ABD ne yapar? Türkiye-Suriye sınırında ne oluyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Levent Kemal, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük anlattı.  

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi