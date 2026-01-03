Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
GÜZELLİK VE HÜZÜN
(Yasunari Kawabata)
Japon edebiyatının usta kalemi Yasunari Kawabata iki romanı Can Yayınları’ndan çıktı. 1968 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Kawabata'nın en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen Güzellik ve Hüzün, bir aşkın ardında kalan sessizlikleri, zamanla serpilen karanlık duyguları ve affetmenin sınırlarını keşfe çıkaran çarpıcı bir roman. Güzellik ile hüznün iç içe geçtiği bu çarpıcı roman, bir aşkın ardında kalan sessizlikleri, zamanla serpilen karanlık duyguları ve affetmenin sınırlarını keşfe çıkarıyor. İnsanlar arasındaki mesafeyi, kelimelere başvurmadan söylediklerimizi sorgulayan Karahindibalar ise Kawabata'nın 1972’de tamamlanmamış halde bıraktığı son sözü. Babasını yıllar önce, trajik bir kaza sonucu kaybeden ve insanların bedenlerini algılamasını engelleyen nadir bir hastalığa yakalanan İneko'nun öyküsünü anlatıyor.
EKSİK TOHUM
(Anthony Burgess)
Anthony Burgess bu çok katmanlı karşı-ütopyacı romanında karanlık bir yakın gelecek vizyonu ortaya koyuyor. Sonuçları küresel ölçekte hissedilen aşırı nüfus artışının yol açtığı kıtlık ve açlık Birleşik Krallık’ı da etkisi altına almış, yamyamlık ülkenin dört bir yanına yayılmıştır. Hükümet ise nüfus artışına çözüm olarak eşcinselliği ve kısırlaştırma operasyonlarını teşvik etmekte, düzmece savaşlara başvurmaktadır. Burgess, T. R. Malthus’un nüfus kuramını hicvederek, doğum oranını kontrol etmeye girişmek gibi aşırı önlemlerin beyhudeliğine işaret eder. Kaosun hüküm sürdüğü, ahlakın muğlaklaştığı bu dünya, okuru uygarlığın kırılganlığına ve insanın sınırlarına dair nahoş gerçeklikle yüzleştirir. IV. yüzyılda yaşamış heretik keşiş Pelagius ile çağdaşı Aziz Augustinus arasındaki ihtilaf İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan romanın ana eksenini oluştururken, tarihin döngüselliği de sık sık vurgulanır. Pelagius insanın doğasının özünde iyi olduğunu ve insan iradesinin özgürlüğünü savunur. Augustinus’a göre ise her türlü iyilik Tanrı’dan gelir ve Tanrı’nın iradesinin her insan için belirlediği yazgıyı hiçbir şey değiştiremez. Tarih de bu iki karşıt görüşün ağır bastığı evrelerle, ikisi arasındaki bir ara evrenin sürekli yinelenmesinden ibarettir.
SİNEMADA ANLAM ARAYIŞI-BİR OTOETNOGRAFİK YAKLAŞIM
(Ercan Kesal)
“Bu çalışmada, otoetnografi ve sinemanın, anlamın inşasında birbirini tamamlayan araçlar olduğunu ve bu araçların toplumsal yapıları ve bireysel deneyimleri birleştirerek güçlü bir anlatı oluşturduğunu, içinde senarist, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldığım filmler üzerinden ortaya koymaya çalıştım.” İnsan, hayatı, dünyayı ve kendini nasıl anlamlandırır? Anlamı nasıl inşa eder? Sinema, bu anlam inşasında nasıl bir rol oynayabilir? İnsanın kendi hayat deneyimleri ile sinema yaratımı arasında nasıl bir etkileşim olabilir? Ercan Kesal, İletişim Yayınları'ndan çıkan Sinemada Anlam Arayışı’nda otoetnografik yöntemle, yani kendi deneyim ve üretiminin eleştirel bir okumasını yaparak, bu sorulara cevap arıyor. Bir yandan sosyal teoriden, diğer yandan üç büyük yönetmenden, Ingmar Bergman, Andrey Tarkovski ve Krzysztof Kieślowski’den ilham alarak yapıyor bunu. “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmini kendi taşra hekimliği deneyimi ile, “Nasipse Adayız” filmini de kendi “gerçek” belediye başkanı aday adaylığı deneyimiyle etkileşimleri içinde değerlendirirken, hakikat ile kurmaca arasındaki ilişkiye ışık tutuyor.
METROPOLİS
(Thea von Harbou)
Thea von Harbou, Alman dışavurumculuğunun en güçlü kalemlerinden biri. Bir dönem hayat arkadaşı olan efsanevi yönetmen Fritz Lang ile kurdukları o devasa görsel evrenin temelinde de kendisinin bu eşsiz hayal gücü yatıyor. Yüzyıl öncesinden bugüne, yapay zekâ ve otomasyon çağının şafağına selam gönderen tekinsiz romanı Metropolis ise teknolojinin tahakkümü, kitlelerin manipülasyonu ve sınıf çatışması üzerine zamansız bir başyapıt. Geleceğin muazzam şehri Metropolis’te yaşam, keskin ve acımasız bir dikey hiyerarşiye hapsolmuştur. Yukarıda, şehrin efendisi Joh Fredersen’in Yeni Babil Kulesi’nden yönettiği ışıltılı bir dünya ve seçkinlerin sefahat içinde yaşadığı Oğullar Kulübü; aşağıda, yerin derinliklerinde, şehri canlı tutmak için dev makinelerin dişlileri arasında ezilen, güneşe hasret isimsiz işçiler ordusu… İki dünya arasındaki uçurum derinleşirken, hırslı mucit Rotwang’ın laboratuvarında ise insan suretine bürünmüş soğuk bir metal uyanır: Kaosun ve yıkımın habercisi olan “Makine-İnsan”. Artık insanlık, isyanın ve çeliğin gürültüsü arasında kendi kaderiyle yüzleşmek zorundadır. İthaki Yayınları'ndan çıktı...
GÖĞÜSÜN TAM ORTASINDA
(Hande Çiğdemoğlu)
Hande Çiğdemoğlu ikinci öykü kitabı “Göğsünün Tam Ortasında” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı. Bir fotoğraf üzerinden tüm hayatını değiştiren Ozan, hiçbir işe yaramaz hissederken karpuzun iyisinden anlayıp yeni lakabını bulan Cemil, kilolarından kurtulup aşkına kavuşmak isteyen Nimet… “Göğsünün Tam Ortasında” hayatın içinden öyküleriyle insanın içini ısıtıyor. Kimi zaman güldürüp kimi zaman hüzünlendirirken okura satırlarında kendini göreceği yeni dünyalar sunuyor. İnsanın anlaşılmayı bekleyen ruhuna ve “göğsünün tam ortasında” duran o şeye selam durmak üzere yazılan bu öyküler, aşkın çepeçevre kuşattığı hayatları, içinde bulunulan koşulların ışığında yeniden keşfediyor. Böylece sadece iki insan arasında gibi görünen bu büyülü bağın, çevresel ve toplumsal sınırlarla ne denli iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor.
EKLOPSİ II-KUTSAL KEHANET
(Katia Haviters)
Fantastik edebiyat serisi Eklopsi'nin merakla beklenen ikinci kitabı "Eklopsi II - Kutsal Kehanet", Katia Haviters imzasıyla Gutenberg Yayınevi'nden çıktı. Karanlığın efendisi Rao’nun uyanışıyla Eklopsi diyarında büyük bir savaş başlıyor. Kitap, kutsal kehanet, denge ve kaos arasındaki bu destansı mücadeleyi konu alıyor. Haviters, bu kitapta ilk romandaki mitolojik dokuyu daha da derinleştiriyor; kader, kehanet, sadakat ve karanlıkla yüzleşme temalarını ustalıkla harmanlayarak okuyucuyu destansı bir evrenin kalbine götürüyor. Her sayfasında artan gerilim, büyüleyici betimlemeler ve sürükleyici bir anlatımla Eklopsi II – Kutsal Kehanet, serinin hayranları için kaçırılmayacak bir devam kitabı olmanın ötesine geçiyor. Fantastik dünyanın kaderi yeniden yazılıyor… Kutsal kehanet gerçekleştiğinde kim galip gelecek: ışık mı, gölge mi?
NAR AĞACININ ALTINDA
(Mehmet Tolga Görgülü)
Mehmet Tolga Görgülü’nün yeni romanı Nar Ağacının Altında, Vis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Psikolojik derinliği ve güçlü atmosferiyle dikkat çeken kitap, Doğu ile Batı arasında sıkışmış hayali Abeen şehrinde geçen sarsıcı bir içsel yolculuğu merkezine alıyor. Roman, geçmişinin ağırlığıyla geleceğinin belirsizliği arasında sıkışmış genç bir adam olan Mustafa’nın hikâyesini anlatırken; inanç, kimlik, aidiyet, aşk ve kayıp temalarını cesur bir dille ele alıyor. Nar Ağacının Altında, inançla inkârın, aşkla ihanetin ve umutla yıkımın iç içe geçtiği karanlık bir ruh hâlini ustalıkla işliyor. Görgülü bu romanında yalnızca bir hikâye anlatmıyor; okuru insan ruhunun karanlık labirentlerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Nar Ağacının Altında, Modern Türk edebiyatının unutulmaz eserleri arasında yerini almaya aday. Romanın unutulmaz diyaloglarından birinde ise şu sözler yankılanıyor: “Adalet, bir şeyi yerli yerine koymaktır; zulümse onu layık olmadığı yere koymaktır.”
ANTİK HEYKEL VE İZLEYİCİLİK
(Uğursal Şark)
Sakin Kitap'tan çıkan Antik Heykel ve İzleyicilik, Antik Yunan dünyasının zengin görsel sanat repertuarını yalnızca üretilmiş sanat eserleri olarak değil, onu karşılayan bakışla birlikte anlam kazanan bir deneyim alanı olarak değerlendiriyor. Heykel-izleyici İlişkisinin Antik Çağ boyunca nasıl kurulduğunu; epigramlar, rölyefler ve heykel örnekleri üzerinden inceliyor. Çalışma, antik izleyicinin bir eserle karşılaştığında sessiz bir gözlemci olmaktan çok, sahneyi tanımlayan, sesli tepki veren ve gördüklerini söylem içinde yeniden üreten etkin bir katılım biçimini ortaya koyuyor. Esere dair bir yazıtın bulunmadığı durumlarda dahi heykelin kültürel belleği harekete geçiren ve sosyal etkileşimi mümkün kılan bir araç olarak nasıl işlediğini gösteren bu kitap, anlamın yalnızca üretenin niyetinde değil; izleyicinin kültürel birikimi, yerel belirleyiciler ve ortak bellek aracılığıyla yeniden kurulduğunu titizlikle tartışıyor.
MUTLU BİR AN
(Figen Gülü)
2025 Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü – Çocuk Edebiyatı finalistlerinden Mutlu Bir An, The Kitap etiketiyle okurlarla buluşuyor. Çambükü’nün sakin kıyılarında geçen hikaye, sıkıcı bir yaz tatilinde iki çocuğun; Deniz ve Ece, karşılaştığı gizemli bir sabah rutiniyle başlar. Her sabah denize bakmak için gelen doksan bir yaşındaki Müfit Paşa, çocukların ilgisini çeker. Başta yalnızca merakla başlayan bu takip, kısa sürede beklenmedik olaylara dönüşür. Mutlu Bir An, çocukların merak duygusunu, dostluğun gücünü ve büyümenin karmaşık duygularını sade ve akıcı bir dille anlatıyor. Figen Güllü, küçük bir kasabada geçen büyük serüveni bir çocuğun gözünden anlatırken, okura hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir dünyanın kapılarını aralıyor. Her sayfasında okurlara, bazen bir “mutlu an”ın her şeyden daha değerli olabileceğini hatırlatıyor.