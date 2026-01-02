Başarısız Trump altında 'felaket döngüsü' yaratır

Altın 2025'te hem Türk hem dünyadaki diğer yatırım araçlarının gözdesi oldu. Gümüş de onu takip etti. Böylece 2026'da da en çok merak edilen konulardan birisi altın fiyatları oldu. Yatırım bankalarına bakılırsa altının bu süper yükselişi sürecek. Peki biraz rakamlara bakalım, öyle mi olacak?

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre altın fiyatlarını etkileyen 4 ana unsur var. Bunlardan ilki mücevherat üretimi, ikincisi teknoloji üretiminde kullanılması, üçüncüsü merkez bankalarının rezerv olarak dolar yerine kullanmaya başlamaları ve son olarak yatırımcıların riskten kaçış yani yatırım aracı olarak kullanmaları. Son yıllarda altın fiyatının yükselmesine merkez bankalarının alımları neden olarak gösterilse de yine Konsey verilerine göre 2025'te ons/altın fiyatı yüzde 65'in üzerinde yükselerek 4 bin 500 doları geçip rekor kırarken buna en büyük neden 'yatırım' amaçlı alımlar oldu.

REKLAM

Yatırım için alınan altın miktarı 2024'ün son çeyreğinde 343 tonken 2025'in ilk çeyreğinde 551, ikinci çeyrekte 437 ve üçüncü çeyrekte 577 ton oldu. Diğer talep unsurlarından mücevherat üretimi ve merkez bankalarının alımları azalırken teknolojideki kullanımı sabit kaldı. Yani kırılan rekorda ana unsur yatırım. Bu durumun da durup dururken değişmemesini beklemek de olağan.

ENFLASYON VE GÜVENLİK Merkez bankalarının alımlarının azalarak da olsa devam etmesinin de önemli bir neden olduğunu aklımızda tutarak 2025 verileri ile altının neden yatırım aracı tercih edildiğini çözersek 2026'da yönün ne olacağını da çözebileceğimizi gösteriyor. Yatırımcılar arasında altın için yapılan araştırma, altının yatırım aracı olarak kullanılmasında üç ana nedeni öne çıkarıyor: Enflasyona ve döviz dalgalanmalarına karşı bir güvence olması; uzun vadede değer kaybetmemesi ve güvenlik hissi yaratması. Hele az sayıda finansal ürünün mevcut olduğu veya genel bankacılık penetrasyonunun sınırlı olduğu gelişmekte olan piyasalarda, altın daha da büyük önem kazanıyor. Bugün, gelişmekte olan ekonomiler altın tüketiminin neredeyse dörtte üçünü oluşturuyor ve bu bölgelerdeki artan gelirler altın talebi üzerinde önemli bir etkiye sahip durumda. REKLAM DOLAR GERİLİYOR ALTINA YARIYOR ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin ile ticaret savaşları, gümrük vergileri olmak üzere dünya ticaretini sekteye uğratabilecek girişimlerinin olması altının en önemli desteği gibi görünüyor. Yatırımcıların aynı 2025'te olduğu gibi ABD Başkanı Trump politikaları nedeniyle oluşabilecek ticaretle ilgili gerilimlerin küresel faaliyetler üzerinde ağır bir baskı oluşturması, ABD'de büyümede daha da zayıflama, Fed'in beklenenin üstünde faiz indirimi, ABD tahvil faizlerinin daha düşmesi ile cazibesini kaybetmesi bu silsilenin sonunda bu yıl olduğu gibi ABD dolarında değer kaybına yol açmasının altına yatırımcı ilgisinin sürmesini sağlayabileceği değerlendiriliyor. Nitekim Dolar Endeksi 2025'te aynı endişelerle dolar endeksi yüzde 9 gerileyerek 98 değerini aldı. Tabii önemli bir neden de başta Ukrayna-Rusya, Venezuela ve İran konuları olmak üzere patlamaya her an hazır jeopolitik riskler.

Diğer yandan yapay zekâ beklentilerindeki olası bir yeniden yapılanma, özellikle yapay zekâ şirketlerinin hisselerinin büyük endekslerde önemli bir ağırlığa sahip olması nedeniyle, hisse senedi piyasaları üzerinde ek bir baskı oluşturabilir, piyasa oynaklığını artırabilir ve daha fazla riskten kaçınmayı teşvik edebilir. Bu durum, rekor seviyedeki kar marjlarının daralmasıyla ABD işgücü piyasasında yumuşamaya yol açabilir; bu da tüketici faaliyetlerinde zayıflamaya ve daha geniş bir küresel büyüme yavaşlamasına katkıda bulunabilir. BAŞARISIZ TRUMP 5 BİN 600 DOLARI GÖSTEREBİLİR Sayılanlara kısaca ABD Başkanı Donald Trump politikalarının başarısız olması gözüyle bakılabilir. Eğer Trump başarısız olursa altında 'kıyamet döngüsü' yaratabileceğini değerlendiriyor. Bu durumda altının yüzde 30 daha artarak 5 bin 600 doları aşabileceği ifade ediliyor. REKLAM Özellikle altın ETF'leri aracılığıyla gelen yatırım talebi, mücevher veya teknoloji gibi piyasanın diğer alanlarındaki zayıflığı dengeleyerek önemli bir itici güç olmaya devam edecek gibi.

Tarihsel olarak yükselen fiyatlar yatırımcı ilgisini artırarak ivmeyi hızlandırdı. Küresel altın ETF'leri bu yıl şimdiye kadar 77 milyar dolar giriş gördü ve varlıklarına 700 tondan fazla altın ekledi. Toplam altın ETF varlıkları yaklaşık 850 ton artmış durumda. Bu rakam, önceki altın boğa döngülerinde gördüğümüzün yarısından daha az olup, büyüme için de bolca alan bırakıyor. İKİSİNİN ORTASI YOK MU? Ancak altının 2025'teki rekor yükselişini de gözönüne almak gerekiyor. Bir enstrüman bir yıl rekor kırdığında ertesi yıl aynı yükselişi göstermesi çok da kolay değil. Trump'ın başarısı ise altını çıktığı zirvelerden geri çevirebilecek. Ancak bu ikisinin ortasının bulunmasına en büyük yardımlardan birisi de yine 2025'teki süper yükseliş olsa gerek. İkisinin ortası beklentisi ise altının 2026'da yüzde 5 ile 15 arasında değer kazanması. Öyle görünüyor ki merkez bankaları da 2026'da alımlarına devam edecek. Küresel finansal sistemdeki kırılganlıklar konusunda endişelenen merkez bankaları, son 15 yılda 7 bin tondan fazla altın satın alarak net altın alıcısı oldular. Son zamanlarda ilgi yoğunlaştı ve bugün merkez bankaları yıllık talebin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. 2025 yılının ilk yarısında, merkez bankaları yüksek fiyatlara rağmen 415 tondan fazla altın satın aldı. Alım hızı yavaşlamış olsa da, merkez bankası talebine ilişkin görünüm sağlıklı kalmaya devam ediyor.