Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!

Samsun’da, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 45 yaşındaki Ö.T. isimli kadının ikametinin müştemilatında arama yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan aramalarda 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

KADIN "BANA AİT DEĞİL" DEDİ

Uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak kadın, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA YAPILDI

Bu iddialar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar neticesinde, ihbarın arkasında planlı ve organize bir eylem olduğu belirlendi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ TUZAĞI ÇIKTI

Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, uyuşturucu maddelerin Ö.T.’nin eski erkek arkadaşı H.K. (45) tarafından eve bırakıldığı tespit edildi. Şüphelinin, gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle Ö.T.’nin ikametinin müştemilatına uyuşturucu maddeyi gizlice bıraktığı, ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ortaya çıkarıldı.