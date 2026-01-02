Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!

        Samsun'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Ö.T. adlı kadın, evinin müştemilatında bulunan uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı. Ancak narkotik polisinin titiz çalışmasıyla, olayın eski sevgili aynı yaştaki H.K. tarafından planlanan bir intikam kumpası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli H.K. tutuklandı

        Giriş: 02.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’da, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 45 yaşındaki Ö.T. isimli kadının ikametinin müştemilatında arama yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan aramalarda 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        KADIN "BANA AİT DEĞİL" DEDİ

        Uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak kadın, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

        UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA YAPILDI

        Bu iddialar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar neticesinde, ihbarın arkasında planlı ve organize bir eylem olduğu belirlendi.

        REKLAM

        ESKİ ERKEK ARKADAŞININ TUZAĞI ÇIKTI

        Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, uyuşturucu maddelerin Ö.T.’nin eski erkek arkadaşı H.K. (45) tarafından eve bırakıldığı tespit edildi. Şüphelinin, gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle Ö.T.’nin ikametinin müştemilatına uyuşturucu maddeyi gizlice bıraktığı, ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ortaya çıkarıldı.

        KAMERA GÖRNÜTÜLERİ ELDE EDİLDİ

        Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmalarıyla şüphelinin tüm hareketlerini adım adım tespit etti. Elde edilen görüntülerde şüphelinin elinde uyuşturucu maddenin bulunduğu torba ile Ö.T.’nin evine doğru yürüdüğü görüldü. Bir süre sonra elindeki torbayı bıraktığı görünen şüpheli, eli boş olarak geri dönerken kameraya yakalandı.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Elde edilen deliller doğrultusunda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından adli mercilere sevk edildi. H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da kar nedeniyle çatılar çöktü; 67 araç hasar gördü

        Şanlıurfa'da bazı iş yerleri ile oto galeri dükkanlarında araçların bulunduğu alanların çatıları, üzerlerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü, 67 araç hasar gördü.    

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?