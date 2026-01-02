Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
Samsun'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Ö.T. adlı kadın, evinin müştemilatında bulunan uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı. Ancak narkotik polisinin titiz çalışmasıyla, olayın eski sevgili aynı yaştaki H.K. tarafından planlanan bir intikam kumpası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli H.K. tutuklandı
Samsun’da, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 45 yaşındaki Ö.T. isimli kadının ikametinin müştemilatında arama yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan aramalarda 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
KADIN "BANA AİT DEĞİL" DEDİ
Uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak kadın, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA YAPILDI
Bu iddialar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar neticesinde, ihbarın arkasında planlı ve organize bir eylem olduğu belirlendi.
ESKİ ERKEK ARKADAŞININ TUZAĞI ÇIKTI
Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, uyuşturucu maddelerin Ö.T.’nin eski erkek arkadaşı H.K. (45) tarafından eve bırakıldığı tespit edildi. Şüphelinin, gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle Ö.T.’nin ikametinin müştemilatına uyuşturucu maddeyi gizlice bıraktığı, ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ortaya çıkarıldı.
KAMERA GÖRNÜTÜLERİ ELDE EDİLDİ
Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmalarıyla şüphelinin tüm hareketlerini adım adım tespit etti. Elde edilen görüntülerde şüphelinin elinde uyuşturucu maddenin bulunduğu torba ile Ö.T.’nin evine doğru yürüdüğü görüldü. Bir süre sonra elindeki torbayı bıraktığı görünen şüpheli, eli boş olarak geri dönerken kameraya yakalandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elde edilen deliller doğrultusunda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından adli mercilere sevk edildi. H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.