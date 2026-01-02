Malatya'da kan donduran olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi'nde meydana geldi.

Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyza E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİ KADINI DA BIÇAKLADI

AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E, Sena Nur Doğan ile I.D'yi bıçakla yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sena Nur Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Yaralanan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Beyza E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.