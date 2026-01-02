Habertürk
        Malatya haberleri: 19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü | SON DAKİKA HABERİ

        19 yaşındaki genç kız, kadınların bıçaklı kavgasında öldü!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 3 kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sena Nur Doğan hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan bir kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili Beyza E., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:14
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Malatya'da kan donduran olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyza E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İKİ KADINI DA BIÇAKLADI

        AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E, Sena Nur Doğan ile I.D'yi bıçakla yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sena Nur Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Yaralanan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Beyza E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

