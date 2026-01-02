Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha fazla oranda aspirin aldığını ve elindeki morlukların bu sebeple oluştuğunu söyledi.

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi.

Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.

"UZUN SÜRE UYUMAYI VE SPOR YAPMAYI SEVMEM"

Trump, röportajda, bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil." değerlendirmesinde bulundu.