        Haberler Dünya İsviçre'de kayak merkezinde facia! | Dış Haberler

        İsviçre'de kayak merkezinde facia!

        İsviçre'de bir kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda dün akşam çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:37
        1

        İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 40 kişinin öldüğü, çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı açıklandı.

        2

        İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

        3

        Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, “Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri." dedi.

        4

        İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti.

        5

        Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, yerel saatle 01.30’da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtti.

        6

        Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Gisler, olayda 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı.

        7

        Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

        8

        Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı.

        9

        Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

        10

        Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, "ileri derecede yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Çevredeki hastaneler, yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin dolduğunu bildirdi.

        11

        Yerel radyo kanalı Rhone FM'nin haberine göre, yangının nedenine ilişkin konuşan bazı görgü tanıkları, bardaki şampanya şişelerinin üzerine mum konulduğunu ve temas sonucu hızla yangın çıktığını söyledi.

        12

        "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi"

        Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin AA muhabirine konuştu.

        Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi." dedi.

        Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

        13

        Dubois, ilk aşamada yaralıların bir kısmının acil müdahale için başka bir bara, daha sonra ise ilk yardım müdahalesinin yapıldığı bir banka şubesine götürüldüklerini anlattı.

        Tanık Dubois, son yaralının ise bardan yerel saatle 05.30 civarında çıkarıldığını söyledi.

        14

        Eva ise yaşananlara bizzat şahitlik etmediğini ancak çok sayıda ölü ve yaralanın olması nedeniyle olayı bir trajedi diye nitelendirdi.

        30 yıldır burada çalıştığını dile getiren Eva, böyle bir şeyi ilk kez gördüğünü söyledi.

        Eva, tatil için bölgeye gelenlerin çoğunun genç olduğuna dikkati çekerek, olaydan herkesin etkilendiğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

