İsviçre'de kayak merkezinde facia!

"Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi"

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi." dedi.

Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.