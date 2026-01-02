Habertürk
        Sadece şarkı söylemiyorlar... Doktordan astrofizikçiye işte dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!

        Sadece şarkı söylemiyorlar... Doktordan astrofizikçiye işte dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!

        Şöhret, her zaman tek bir kimlikle sınırlı kalmak anlamına gelmiyor. Dünyaca ünlü isimlerin bir kısmı, sahne ışıkları sönünce bambaşka alanlarda üretmeye devam ediyor. Doktorluktan astrofiziğe uzanan bu şaşırtıcı meslekler, "Bu da mı var?" dedirtiyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 08:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:03
        1

        Onları sahnede şarkı söylerken, filmlerde rol alırken ya da milyonların alkışları arasında görmeye alışığız. Ancak bazı süperstarlar, ünlerinin çok ötesinde kariyerlere sahip. Kimisi bilim insanı, kimisi sağlık çalışanı, kimisi ise toprağa dönmüş durumda. İşte detaylar!

        2

        BRIAN MAY – ASTROFİZİKÇİ

        Queen’in efsanevi gitaristi Brian May, yalnızca rock müziğin değil bilimin de saygın isimlerinden biri. Imperial College London’da astrofizik alanında doktora yapan May, uzay tozu ve zodyak ışığı üzerine akademik çalışmalar yürüttü. Sahnedeki başarısını bilim dünyasında da sürdürüyor.

        3

        TOM SELLECK – AVOKADO ÇİFTÇİSİ

        Hollywood’un tanınmış yüzlerinden Tom Selleck, Kaliforniya’daki çiftliğinde avokado üretimi yapıyor. Oyunculuk dışında tarımla ilgilenmesi, şehir hayatından uzak bir denge kurmasını sağlıyor.

        4

        MORGAN FREEMAN – ARICI

        Morgan Freeman, arıcılıkla ilgilenen ünlüler arasında yer alıyor. Arı popülasyonunun korunmasına dikkat çeken Freeman, bu alandaki farkındalık çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

        5

        BEYONCÉ – ARICILIK

        Beyoncé, evinin arazisinde kurduğu kovanlarla arıcılıkla ilgileniyor. Bu uğraşın hem doğaya katkı sağladığını hem de zihinsel olarak rahatlatıcı olduğunu sık sık dile getiriyor.

        6

        GEORGE CLOONEY – GİRİŞİMCİ

        George Clooney, Casamigos tequila markasıyla içki sektöründe büyük bir girişimcilik başarısı elde etti. Oyunculuğun yanı sıra iş dünyasında da güçlü bir isim haline geldi.

        7

        NICK OFFERMAN – AHŞAP USTASI

        “Parks and Recreation” dizisiyle tanınan Nick Offerman, profesyonel ahşap ustası. Kendi atölyesinde mobilya ve el işi üretimi yapıyor.

        8

        KEANU REEVES – YARIŞ PİLOTU

        Keanu Reeves, amatör olarak motosiklet ve otomobil yarışlarına katılıyor. Hız tutkusunu profesyonel düzeyde sürdüren Reeves, pistlerde de aktif.

        9

        DAVID ARQUETTE – PALYAÇO VE SİRK SANATI

        David Arquette, palyaçoluk ve sirk sanatlarına özel bir ilgi duyuyor. Hatta bu kültürü yaşatmak için çeşitli projelerde yer alıyor.

        Kaynak: BuzzFeed, Work and Money, Vogue, CBS News

