        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili | Son dakika haberleri

        İstanbul'un Şile, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde kar tatili

        İstanbul'da Şile, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kararın ayrıntıları ve kapsamı (etkilenen okul ve kurumlar) ilgili resmi duyurularla paylaşılırken, öğrenci ve velilerin ilçe kaymakamlıkları ile valilik açıklamalarını takip etmesi istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 01:02
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul’da Şile, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş’ta okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kararda, gece ve sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma riski öne çıktı; öğrencilerin ulaşımı sırasında rampalar, köprü üstleri ve orman içi yollar başta olmak üzere kritik güzergâhlarda kayma ve kazalara karşı tedbir amaçlandı.

        BUZLANMAYA DİKKAT!

        Yetkililer, tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarının sürdüğünü, buna karşın yer yer gizli buzlanmanın görülebileceğini belirterek velilerin ve sürücülerin zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamasını, toplu taşımada olası aksamalara karşı plan yapmasını istedi. İlçe kaymakamlıkları ve valiliğin güncel duyuruları, telafi ve idari tedbirler dahil olmak üzere gelişmeler için takip edilmesi istendi.

