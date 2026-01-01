İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili

İstanbul’da Şile, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş’ta okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kararda, gece ve sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma riski öne çıktı; öğrencilerin ulaşımı sırasında rampalar, köprü üstleri ve orman içi yollar başta olmak üzere kritik güzergâhlarda kayma ve kazalara karşı tedbir amaçlandı.

BUZLANMAYA DİKKAT!

Yetkililer, tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarının sürdüğünü, buna karşın yer yer gizli buzlanmanın görülebileceğini belirterek velilerin ve sürücülerin zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamasını, toplu taşımada olası aksamalara karşı plan yapmasını istedi. İlçe kaymakamlıkları ve valiliğin güncel duyuruları, telafi ve idari tedbirler dahil olmak üzere gelişmeler için takip edilmesi istendi.