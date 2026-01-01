Donald Trump'tan George Clooney'ye: O hiçbir zaman bir yıldız olmadı
Donald Trump, Demokrat Partili olduğu bilinen George Clooney'yi yerden yere vurarak oyuncuyu başarısız bir film yıldızı ve tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden biri olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü oyuncu George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin Fransız vatandaşlığı almasının ardından çifti sert bir şekilde eleştirdi.
Fransız yetkililer, Clooney çifti ve 8 yaşındaki ikiz çocuklarına vatandaşlık verme kararını geçen hafta başında kamuoyuna duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, çiftin hayırsever çalışmalarını vurgulayarak süreci desteklediğini belirtti.
"İYİ HABER! FRANSIZ VATANDAŞI OLDULAR"
Yılbaşı gecesi Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da şu paylaşımı yaptı: İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, ne yazık ki göçmenlik konusundaki son derece berbat tutumları nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşan Fransa'nın resmi vatandaşı oldular.
George Clooney, Demokrat Parti için uzun süredir faaliyet gösteren önde gelen bir bağışçı. Temmuz 2024'te, o zamanki ABD Başkanı Joe Biden'ı, Trump ile yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansının ardından New York Times'ta çok dikkat çeken, adaylıktan çekilmeye çağıran bir köşe yazısı yayınladı. Bundan kısa bir süre sonra da Biden başkanlık yarışından çekildi.
Paylaşımında bu olaya atıfta bulunarak George Clooney'nin siyasi yargı yeteneğiyle alay eden Donald Trump; "Hatırlıyor musunuz, Clooney bir bağış toplama etkinliği sırasında Joe'yu terk edip, şimdi ülkenin en kötü valilerinden Tim Waltz ve Gavin Newscum da dahil olmak üzere, Demokratları gelecekteki yenilgilerine onları kimin götüreceği konusunda mücadele eden başka bir yıldız aday olan Kamala'nın tarafına geçti?" diye yazdı.
"YILDIZ DEĞİL, SIRADAN BİR ADAM"
Donalf Trump'ın bahsettiği bağış toplama etkinliği, Joe Biden'ın kampanyasını desteklemek amacıyla George Clooney tarafından düzenlenmişti. İki ABD'li gazetecinin yazdığı bir kitaba göre, Biden kampanya etkinliğinde oyuncuyu tanımamıştı.
George Clooney'nin film kariyerini küçümseyerek saldırısına devam eden Donald Trump; "Clooney, çok az sayıdaki ve tamamen vasat filmlerinden ziyade siyasetle daha fazla ün kazandı. O hiçbir zaman bir film yıldızı değildi, sadece siyasette sağduyudan sürekli şikayet eden sıradan bir adamdı" diye yazdı.