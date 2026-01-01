Donald Trump'tan George Clooney'ye: O hiçbir zaman bir yıldız olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü oyuncu George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin Fransız vatandaşlığı almasının ardından çifti sert bir şekilde eleştirdi.

Fransız yetkililer, Clooney çifti ve 8 yaşındaki ikiz çocuklarına vatandaşlık verme kararını geçen hafta başında kamuoyuna duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, çiftin hayırsever çalışmalarını vurgulayarak süreci desteklediğini belirtti.

"İYİ HABER! FRANSIZ VATANDAŞI OLDULAR"

Yılbaşı gecesi Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da şu paylaşımı yaptı: İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, ne yazık ki göçmenlik konusundaki son derece berbat tutumları nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşan Fransa'nın resmi vatandaşı oldular.

George Clooney, Demokrat Parti için uzun süredir faaliyet gösteren önde gelen bir bağışçı. Temmuz 2024'te, o zamanki ABD Başkanı Joe Biden'ı, Trump ile yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansının ardından New York Times'ta çok dikkat çeken, adaylıktan çekilmeye çağıran bir köşe yazısı yayınladı. Bundan kısa bir süre sonra da Biden başkanlık yarışından çekildi.