Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞTULAR

AA'daki habere göre eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

ELLERDE TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Süleymaniye Camisi'nde de sabah namazının ardından vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başladı.

"FİLİSTİN İÇİN ADALET" SLOGANI

"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı BİLAL ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJLARI İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünyaya şu mesajı verdi: "Bilal Erdoğan: "Rabbim gözyaşları akan annelerin gözyaşını dindirsin. Rabbim, gece gündüz bu dava için çalışan Cumhurbaşkanımıza güç versin. Rabbim, bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın sistematik biçimde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım sadece bombalarla yapılmıyor. Açlıkla, susuzlukla, soğukla yapılıyor. Bugün Filistin'de derme çatma çadırlar içinde insanlar var. O insanlara yardımları engelleyen zalim bir zihniyet var. Netanyahu'yu Rabbimiz, kahrü perişan eylesin. Savaşın bir hukuku vardır. Yaşam hakkının yok edilmesi savaş suçudur. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir. İsrailli vatandaşların desteğiyle yürütülmektedir. Bu bir çatışma değildir, devlet gücüyle yok etme siyasetidir. Dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında takındığı tavrı düşünün. Ambargoların uygulandığı bir dünya bir yanda, diğer yanda Netanyahu ile kol kola bir dünya var. Bu işte tam bir zillet. Meselemiz bir halkla değil. Kudüs'e, Selahaddin Eyyubi'den bugüne hükmetmiş ecdadımızla Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı bir arada yaşamıştır. Bizim meselemiz tıpkı Nazizim gibi Siyonizmledir. Açlığın silah olarak kullanılması tarihin karanlık sayfasını hatırlatmaktadır. İsrail Siyonizmi bugün Nazizmdir ve insanlık bununla yüzleşmelidir. Gazze yıkılmıştır ve Gazze'yi yıkan onarmalıdır. İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmalıdır.

Gazze'nin inşası İsrail'in vereceği tazminatla yapılmalıdır. İsrail tarafından silahlandırılan yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef almaktadır ve bu birbirinden kopuk değildir. Filistin'in toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz. Bu soykırım sürecinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye herkes takip etti. Türkiye artık güçlü bir Türkiye. Ticaretin devam ettiği yalanlarının aksine, lehimize olmasına rağmen İsrail ile ticareti kestik. Gazze'ye en fazla yardımı ulaştıran ülke olduk. Korkmadan Hakkı'ı haykırdık. Bu milletin tarihinden gelen bir duruştur. Bizim milliyetçiliğimiz zulme karşı dik durma anlayışıdır. Şimdi mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Zulüm sadece silahla değil para akışıyla sürüyor. Boykotla zulmün devam etmesine dur diyeceğiz. Burada bulunan sizler, insanlığın vicdan tarafında saf tuttunuz. Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutturmayacağız. Biz mücadelemizden Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz inşallah. Barışın güvercini olan milletimiz, gerektiğinde savaşın kartalı olmaktan geri durmamıştır, durmayacaktır."