        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp! | Son dakika haberleri

        Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!

        Van'ın Çatak ilçesinde bir mahalleye çığ düştü. Olayda 22 ev boşaltılırken 1 kişinin kayıp olduğu kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:09
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı.

        İHA'da yer alan habere göre olayda, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

        1 KİŞİ KAYIP, 22 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen sonrasında ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

        METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

        105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

