Meclis’te yoğun mesai başlıyor: Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
Yeni yılla birlikte çok sayıda yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak. Tekliflerle site aidatları, haller, en düşük emekli aylığı ve doğum iznine yönelik düzenlemeler yapılacak. Peki, 2026'da hangi düzenlemeler kanunlaşacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Ocak Salı günü çalışmalarına başlayacak.
Çalışmaların başladığı hafta site aidatlarına yönelik kanun teklifi Meclis’e sunulacak.
BAKIM ONARIM HARCAMALARI PROJE ONAYINA BAĞLANACAK
Düzenlemeyle bakım, onarım, tadilat ve altyapı gibi harcamalar proje onayına bağlanacak. Bu hizmetler için şirketlerden alınacak teklifler kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak.
SİTE AİDATLARINDAKİ HAKSIZ ARTIŞLARA YAPTIRIM
Konut ve site aidatlarında haksız artışlar yapanlara da yaptırım uygulanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRACAK DÜZENLEME
Mali düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi Ocak ayı içinde Meclis’e sunulacak.
Teklifle 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı artırılacak. En düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması bekleniyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa en düşük emekli aylığına yüzde 12,28 oranında zam yapılacak.
HAL YASASI
Hal yasası teklifinin de Ocak ayı sonunda Meclis’e sunulması bekleniyor. Teklifle üreticiden doğrudan ürün alma zorunluluğu getirilecek. Ticaret Bakanlığı, depolanabilen sebze ve meyveler için kira ve nakliye desteği ödeyecek.
ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNİN 24 HAFTAYA ÇIKARILMASI
Ocak ayı sonunda ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına dair teklifin de Meclis’e sunulması planlanıyor.
E-TEBLİGAT DÜZENLEMESİ
E-tebligat düzenlemesi de yeni yılla beraber Meclis’e sunulacak. Davalarda iki celse arasında uzun süre beklenmesi engellenecek. Bir sonraki duruşma tarihi belirlenirken maksimum süre olacak.
Düzenlemeyle yargılamaların uzamasına neden olan sorunların giderilmesi hedefleniyor.