İstanbul'da her yer bembeyaz

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

AA'da yer alan habere göre soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

ULAŞIMDA DA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar da meydana geldi.

REKLAM

Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.

Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürüyor.

Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.