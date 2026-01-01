Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da her yer bembeyaz | Son dakika haberleri

        İstanbul'da her yer bembeyaz

        Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. İstanbul'da da birçok ilçe beyaza büründü. Yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

        Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

        Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

        Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        ULAŞIMDA DA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

        İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar da meydana geldi.

        REKLAM

        Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.

        Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürüyor.

        Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.

        Ümraniye Millet Bahçesi ile çevresinde etkili kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Öte yandan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.

        Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!