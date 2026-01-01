Habertürk
        Haberler Spor Futbol Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar! - Futbol Haberleri

        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!

        2025 futbol yılı sona ererken, dünya futbolunda farklı takımlarda efsaneleşmiş birçok yıldız futbolcu, emeklilik kararı aldı. İşte Türkiye'de forma giymiş ve kendi takımlarında adından söz ettirmiş o futbolcular...

        Giriş: 01.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:50
        1

        Tim Krul

        2

        Miralem Pjanic

        3

        Steve Mandanda

        4

        Ivan Rakitic

        5

        Erik Lamela

        6

        Rui Patricio

        7

        Reto Ziegler

        8

        Jose Callejon

        9

        Jerome Boateng

        10

        Marcelo

        11

        Samuel Umtiti

        12

        Adam Lallana

        13

        Kevin Gameiro

        14

        Alessandro Florenzi

        15

        Felipe Melo

        16

        Simon Kjaer

        17

        Antonio Candreva

        18

        Jan Vertonghen

        19

        Carlos Vela

        20

        Alvaro Negredo

        21

        Mats Hummels

        22

        Pepe Reina

        23

        Dries Mertens

