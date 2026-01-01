Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
2025 futbol yılı sona ererken, dünya futbolunda farklı takımlarda efsaneleşmiş birçok yıldız futbolcu, emeklilik kararı aldı. İşte Türkiye'de forma giymiş ve kendi takımlarında adından söz ettirmiş o futbolcular...
1
Tim Krul
2
Miralem Pjanic
3
Steve Mandanda
4
Ivan Rakitic
5
Erik Lamela
6
Rui Patricio
7
Reto Ziegler
8
Jose Callejon
9
Jerome Boateng
10
Marcelo
11
Samuel Umtiti
12
Adam Lallana
13
Kevin Gameiro
14
Alessandro Florenzi
15
Felipe Melo
16
Simon Kjaer
17
Antonio Candreva
18
Jan Vertonghen
19
Carlos Vela
20
Alvaro Negredo
21
Mats Hummels