2026'da hangi otomobiller Türkiye'ye gelecek?
2025'i rekor satış adetleri ile geride bırakan otomobil markaları, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. 2026'da Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, yeni trendlere uygun olarak birçok plug-in hibrit model de yıl içinde bayilerde yerini alacak
AUDI A6
Audi, yılın ilk çeyreğinde A6 Sedan modelinin e-hybrid versiyonunu Türkiye'ye getirecek.
Aracın net kapasitesi 20.7 kWh olan bataryası, sadece elektrik ile 106 kilometreye kadar menzil vaadediyor.
Plug-in (şarj edilebilir) hibrit otomobilin toplam sistem gücü 367 beygir olarak açıklanıyor.
AUDI RS5
Alman marka yılın ikinci çeyreğinde ise RS5 modelinin hem Avant hem de Sedan kasa tipini satışa sunacak. Her iki gövde tipi de plug-in hibrit versiyonuyla müşterilerle buluşacak.
BMW iX3
BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen modeli, yıl içinde Türkiye'ye gelecek modeller arasında yer alıyor.
iX3 50 xDrive versiyonunda otomobil 469 beygir güç ve 645 Nm torka üretiyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.
iX3 50 xDrive, 108 kWh batarya paketi sayesinde 805 km WLTP menzili vadediyor.
CUPRA BORN
Seat'ın içinden çıkarak aynı bir marka haline gelen Cupra, 2026'da elektrikli modeli Born'un makyajlı versiyonunu Türkiye'ye getirecek.
Yeni Born'un yılın ikinci yarısında Türkiye2ye gelmesi bekleniyor.
DS NO:8
Fransız üretici DS'in yeni amiral gemisi konumundaki model, 2026'daki bir başka yenilik olacak.
Yüzde yüz elektrikli otomobilde, 97,2 kWh net kapasiteye sahip batarya görev yapıyor. Bu sayede 750 km'ye varan bir menzil sunuluyor.
Otomobilin güç seçenekleri ise 213 bg ve 350 bg olarak açıklanıyor. Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon 25 beygirlik artışla 375 bg güce ulaşıyor.
HYUNDAI IONIQ 3
Togg'dan sonra Türkiye'deki ikinci elektrikli otomobili Ağustos ayında İzmit'te üretecek olan Hyundai, Ioniq 3 isimli otomobili yılın son çeyreğine kalmadan satışa çıkarmak istiyor.
İlk kez Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan otomobil, İzmit'ten 40 ülkeye ihraç edilecek.
HYUNDAI IONIQ 6
Koreli markanın 2026'daki bir başka yeniliğinin de elektrikli sedan modeli Ioniq 6'nın makyajlı versiyonu olması bekleniyor.
JEEP COMPASS
Jeep'in Stellantis'in STLA platformunda ürettiği üçüncü nesil Compass modeli yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacak.
SUV modelde hibrit ve elektrikli güç seçeneklerinin sunulması bekleniyor.
KIA EV5
2026'da Türkiye'ye yeni modeller getirecek markalar arasında Koreli Kia da bulunuyor.
Birçok elektrikli modeli Türkiye'ye getirecek marka, yıl içinde elektrikli SUV modeli EV5'i satışa sunmayı hedefliyor.
KIA EV2
Markanın bir diğer elektrikli modeli EV2'nin de yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
KIA EV4
Kompakt sınıfta yer alan EV4 modeli de 2026'da Türkiye'ye gelecek.
EV4'ün yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkması öngörülüyor.
KIA SELTOS
Kia'nın bir diğer önemli yeniliği de kompakt SUV modeli Seltos olacak.
Stonic ve Sportage'ın arasında konumlandırılan model için Avrupa homologasyonu üzerinde çalışılıyor.
Kısa bir süre önce yenilenen Seltos'un 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
MERCEDES-BENZ CLA
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz de yıl içinde birden fazla modeli Türkiye'ye getirecek.
Markanın 2025 sonunda elektrikli versiyonunun getirdiği CLA'nın içten yanmalı motora sahip seçeneği ise 2026'da satışa sunulacak.
Benzinli+elektrikli motora sahip CLA'nın Ocak ayı içerisinde bayilere gelmesi bekleniyor.
MERCEDES-BENZ C SERİSİ
Markanın yeniliklerinden birisi de elektrikli C Serisi olacak. Elektrikli C Serisi'nin 2026 sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
MERCEDES-BENZ GLB
Mercedes'in bir diğer yeniliği de CLA ile aynı platform ve kokpiti paylaşan yeni GLB olacak.
Yeni neslinde yüzde yüz elektrikli bir seçeneğe kavuşan GLB, sıfır emisyonlu hali ile Mart ayında satışa çıkacak.
GLB'nin benzinli motor seçeneği ise yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye yolları ile buluşacak.
MERCEDES-BENZ GLC
Yeni 'ızgarası' ile markanın geçmişine gönderme yapan EQ teknolojili GLC, Mayıs ayında Türkiye'ye gelecek.
Elektrikli SUV model, 94.0 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip bir lityum-iyon batarya paketine sahip.
800 voltluk mimarisi sayesinde, WLTP döngüsünde aracın menzili 713 km'ye kadar çıkıyor.
Elektrikli GLC'nin en güçlü versiyonu 490 bg güç üretiyor.
MERCEDES-BENZ GLE
ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin düşürülmesi de Mercedes'i harekete geçirdi.
MERCEDES-BENZ GLS
Markanın ABD'de üretilen ve 2018'den beri Türkiye'de satışı olmayan GLE ve GLC modelleri 2026'da Türkiye'ye gelecek.
OPEL ASTRA
Opel'in makyaj operasyonu geçiren kompakt modeli Asta 2026'da Türkiye'ye gelecek.
Yenilenen Astra hakkındaki tüm teknik bilgiler ise Brüksel Otomobil Fuarı'nda netleşecek.
OPEL MOKKA GSE
Markanın GSE adını verdiği yeni sportif serinin ilk halkası ise Mokka GSE oldu.
Otomobilin Şubat ayında Türkiye'ye geleceğini açıklandı.
Opel Motorsport tarafından geliştirilen yüzde yüz elektrikli Mokka GSE, 281 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor.
PORSCHE CAYENNE
Bin 156 bg güç ve bin 500 Nm tork çıkışı ile üretilmiş en güçlü Porsche unvanını alan ve yeni neslinde elektrikli hale gelen Cayenne yıl içinde Türkiye'ye gelecek.
2 bin 645 kg'lık ağırlığa sahip SUV model, 0-100 km/h hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor. 7.4 saniye içinde ise 200 km/h'e ulaşıyor.
113 kWh kapasiteli batarya paketine sahip araç, 800 voltluk bir mimariye sahip.
RENAULT BOREAL
Renault, 2026'da yeni bir modeli Türkiye'de üreterek satışa sunmaya hazırlanıyor.
Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında üretilecek yeni modelin adı Boreal olarak belirlendi. Duster'ın ardından markanın Bursa'da üreteceği ikinci SUV model olan Boreal, 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.
RENAULT CLIO
Son 20 yıldır Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio, yeni nesli ile satışa çıkmak için gün sayıyor.
Clio'nun 6'ncı nesli, benzinli, hibrit ve LPG'li güç seçenekleri ile gelecek.
Otomobilin 1.8 litre hibrit versiyonu ise ÖTV teşviği ile satışa çıkacak.
SEAT ARONA
İspanyol üretici Seat'ın yenilenen modelleri 2026'da Türkiye'ye geliyor.
SEAT IBIZA
Yılın ilk çeyreğinde hem makyajlı Ibiza hem de Arona Türkiye'de satışa çıkacak.
VW T-ROC
Nesil değişimi ile birlikte artık MQB Evo platformu üzerinde yükselen ikinci nesil T-Roc, Şubat ayında Türkiye'ye gelecek.
Boyutları büyüyen SUV modelde 1.5 eTSI motor görev yapacak.