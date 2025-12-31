Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol

Arkadaşını öldüren şüpheli: Beni dövmüştü, hazmedemedim

Adana'da husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ı (21) çıkan tartışmada öldürüp, beraberindekilerle hastaneye götüren Fatih Bulut'un (29), otomobille kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. İfadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum" diyen Bulut ile yanındaki 4 kişi tutuklandı. (DHA)