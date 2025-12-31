Habertürk
Habertürk
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol | Son dakika haberleri

        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:16
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

        HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA ve İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

        ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

        Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        Subaşı'nın ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

        SUBAŞI'NA YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL

        Şüpheli Şeyma Subaşı yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, sulh ceza hakimliği yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbirine hükmetti.

        #şeyma subaşı
        #Son dakika haberler
