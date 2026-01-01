Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı

Türkiye'de on binlerce kişi 2026 yılına kentlerin meydanlarında, caddelerinde ve sahillerinde düzenlenen etkinlik ve kutlamalarla "merhaba" dedi.

İSTANBUL

İstanbul'da vatandaşlar ve turistler, şehrin en hareketli noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlarda ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla girerken insan seline döndü. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, coşkuyla dans edip birbirlerine sarılarak 2026'nın gelişini kutladı.

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy'de de geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yıl karşılandı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde birbirlerine sarılarak yeni yılı kutlayan kalabalıktaki bazı kişiler, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, bazıları da gökyüzüne balonlar bıraktı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yaşandığı Şişli Nişantaşı'nda ise geçen yıllara göre bu yıl yoğunluğun az olduğu gözlendi. Bakırköy'de ilçe sakinleri yeni yılın ilk dakikalarını birlikte karşılamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fotoğraflar çekip şarkılar söyleyen gruplar, soğuğa rağmen yeni yılı meydanda birlikte karşıladı. Fatih'te Sarayburnu'na gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Boğaz manzarası eşliğinde yeni yıla girdi. Çok sayıda kişi yeni yılın karşılanmasıyla birlikte yapılan havai fişek gösterisini izledi. "Sarayburnu Fatihleri" olarak bilinen, yaşları 50 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla Sarayburnu Sahili'nde denizde yüzerek girdi. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2026'nın gelişini coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı. Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla ilerleyen sürücüler korna çalarak, bazı vatandaşlar da konfeti patlarak yeni yıla girdi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, megakentin birçok noktasından görüldü. Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan, kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. ANKARA Başkent Ankara'da vatandaşlar 2026 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki kutlamalarla girdi. Ankara'da yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda toplanmaya başladı. Vatandaşlar, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2026'ya "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi. Vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

REKLAM İZMİR İzmir’de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı coşkusu saat 00.00'ı göstermesinin ardından doruğa çıktı. ANTALYA Antalya'da ‘Yaz kış denize girenler’ grubu, bu yıl da yeni yılı Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Grup, yeni yıla girmeden önce denize girip, geri sayım yaptı. Geri sayımın ardından kalabalık, yeni yılın ilk saniyelerinde denize koştu. Hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya’da grup, bir süre denizde yüzdü. Denizden çıkan katılımcılar, sahilde yakılan ateşin başında eğlenmeyi sürdürdü. BURSA ULUDAĞ Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı. REKLAM Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.

Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı. Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi. GAZİANTEP Gaziantep'te yüzlerce vatandaş 2026 yılının gelişini kar yağışı altında coşkuyla kutladı. Kentte yeni yıl kutlamaları Gaziantep Üniversitesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla dakikalar kala kutlamalara başladı. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kalabalık, halaylar çekip, havai fişekler eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadı. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. VAN Van'da yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2026'ya eğlenerek girmek isteyenler kentteki eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için yine Van'ı tercih etti. SAMSUN Samsun'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş, 2026 yılını coşkuyla karşıladı. Havai fişeklerin aydınlattığı gecede, çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce kişi 2026'ya neşeyle girdi.