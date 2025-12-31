Habertürk
        Bakan Güler'den SDG açıklaması

        Bakan Güler'den SDG açıklaması

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Mart Mutabakatına dair açıklamasında "SDG'nin 10 Mart mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmesi sürecin başarısı için gerekliliktir." dedi. Bakan Güler ayrıca, "Halihazırda süreci, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak ve Suriye yönetimiyle de yakın bir diyalog halinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor, çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla ve hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 31.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 31.12.2025 - 19:44
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde Ankara'da Mehmetçikle bir araya geldi.

        Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giderek, Topçu ve Füze Okulunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Bakan Güler, burada Mehmetçiğe hitap etti.

        Bakan Yaşar Güler, güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın öneminin, yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını söyleyerek, "Güvenlik meselesinin bu denli ehemmiyet arz ettiği bir ortamda aldığımız askerî tedbirlerin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve iç cephemizi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısı da aralanmıştır. Bu kapsamda dikkat çekmek isterim ki 2025 yılı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle kararlı mücadelesinin somut neticelerinin alındığı kritik bir dönüm noktası olmuştur. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz etkili operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde sınırlandırırken barınma, lojistik ve insan kaynağına dayalı imkanlarını da ciddi şekilde zayıflattık. Elde ettiğimiz bu başarılar 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatılmasına imkan tanıyan zemini oluşturmuştur. Geldiğimiz bu aşama ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir mücadelenin sonucudur. Şüphesiz ki bu başarının asli mimarları başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere Türk ordusunun kıymetli tüm mensuplarıdır. Aynı şekilde kahraman istihbarat teşkilatımız ile kahraman jandarmamız ve emniyet mensuplarımızın ve kahraman korucularımızın mücadelesi ile asil milletimizin desteği ve dayanışması da bu aşamaya gelinmesinde büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

        'HİÇBİR OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

        Sınırlarda terör koridoru oluşturulmasına müsaade edilmediğini vurgulayan Bakan Güler, şöyle devam etti:

        "Sahada sağladığımız askeri üstünlük, diplomatik iş birlikleriyle desteklenmiştir. Komşumuz Suriye’de yeni yönetimle kurduğumuz güçlü ilişkiler, aynı şekilde Irak ile tesis ettiğimiz iş birliği mekanizmaları, ortak güvenlik anlayışının güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Artık SDG'nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı'na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi, sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Halihazırda süreci, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak ve Suriye yönetimiyle de yakın bir diyalog halinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor, çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır."

        'HAKLARIMIZI KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAMDIR'

        Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki başarıların yanı sıra Karadeniz’den Ege’ye ve Doğu Akdeniz’e uzanan geniş bir sahada faaliyetleri sürdürdüklerine dikkat çeken Güler, "Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktayız. Bu çerçevede ifade etmek isterim ki komşumuz Yunanistan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olmayı ve 'kazan-kazan' anlayışıyla sorunlarımıza çözüm bulmayı arzu ediyoruz. Bu yapıcı tavrımızı her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs’ta, Ege ve Doğu Akdeniz’de oldubitti oluşturma çabalarına ve hukuksuz adımlara karşı haklarımızı koruma kararlılığımız ve muktedirliğimiz tamdır. 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi

        Spor Bülteni - 31 Aralık 2025 (İngiliz Kulüpleri Yine Rekor Kırdı)

        Yeni hedef Christopher Nkunku mu? CSKA Moskova Oğuz Aydın'ı istiyor. Kartal'da yeni bir yıldız listede. Beşiktaş Kalimuendo için ısrarcı. İngiliz kulüpleri yine rekor kırdı. F1'de sezonun pilotu Max Verstappen Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

