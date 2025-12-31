Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı... Arkeologların aramasına rağmen bulamadığı 6 kayıp şehir!

        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı... Arkeologların aramasına rağmen bulamadığı 6 kayıp şehir!

        Altın şehirlerden sulara gömülen medeniyetlere kadar pek çok yerleşim, tarihin en büyük gizemleri arasında yer alıyor. Arkeologlar, yazılı kaynaklar ve efsaneler ışığında bu şehirlerin izini sürmeye devam ediyor. Bazıları sadece bir mit olabilir, bazıları ise toprağın ya da suyun altında keşfedilmeyi bekliyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 08:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarih kitaplarında adı geçen ancak bugüne kadar bulunamayan şehirler, bilim dünyasını hâlâ meşgul ediyor; bu yerler hem umut hem de hayal kırıklığı yaratıyor. Kimi zaman bir efsane, kimi zaman gerçek olma ihtimaliyle araştırılıyorlar. Arkeoloji dünyasının en büyük soru işaretleri arasında yer alan bu şehirleri sizin için derledik. İşte detaylar…

        2

        Z ŞEHRİ – AMAZON’UN DERİNLİKLERİNDE

        Kaşif Percy Fawcett’in peşinden gittiği City of Z, Amazon ormanlarının içinde gelişmiş bir uygarlığın varlığına işaret ediyor olabilir. Ancak yoğun bitki örtüsü ve zorlu coğrafya, aramaları bugüne dek sonuçsuz bıraktı.

        3

        İRAM ÇÖLDE KAYBOLAN ZENGİNLİK

        Kur’an’da da adı geçen Iram of the Pillars, Arabistan çöllerinde yok olduğu düşünülen görkemli bir kent olarak bilinir. Uydu görüntüleri bazı ipuçları sunsa da şehir tam anlamıyla ortaya çıkarılamadı.

        4

        KİTEZH – SUYUN ALTINDAKİ RUS ŞEHRİ

        Rus efsanelerinde geçen Kitezh, Moğol istilasından korunmak için Svetloyar Gölü’nün sularına gömüldüğü söylenen kutsal bir şehir. Göl çevresinde yapılan araştırmalara rağmen somut kalıntılar henüz bulunabilmiş değil.

        5

        ROANOKE – ANİDEN KAYBOLAN KOLONİ

        16. yüzyılda Kuzey Amerika’da kurulan Roanoke Colony, yerleşimcilerin gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla tarihe geçti. Geride sadece “CROATOAN” kelimesinin kazındığı bir iz bırakan koloni, hâlâ tarihçilerin tartışma konusu.

        6

        ATLANTİS – BİR GÜNDE YOK OLAN UYGARLIK

        Platon’un metinlerinde geçen Atlantis, gelişmiş bir uygarlığın denizin altına gömülmesiyle yok olduğu anlatılan efsanevi bir ada. Akdeniz’den Atlantik Okyanusu’na kadar pek çok yer Atlantis’in olası konumu olarak öne sürüldü ancak kesin bir bulguya ulaşılamadı.

        7

        EL DORADO – ALTINLARLA KAPLI ŞEHİR

        Güney Amerika efsanelerinin en ünlüsü olan El Dorado, İspanyol kâşiflerin yüzyıllarca peşinden koştuğu altınla kaplı bir şehir olarak anlatılır. Amazon Havzası’nda bir yerde olduğuna inanılan El Dorado, sayısız keşif gezisine rağmen hâlâ bulunamadı. Uzmanlar, bu hikâyenin yerli ritüellerinin yanlış yorumlanmasından doğmuş olabileceğini düşünüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?