Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı... Arkeologların aramasına rağmen bulamadığı 6 kayıp şehir!
Altın şehirlerden sulara gömülen medeniyetlere kadar pek çok yerleşim, tarihin en büyük gizemleri arasında yer alıyor. Arkeologlar, yazılı kaynaklar ve efsaneler ışığında bu şehirlerin izini sürmeye devam ediyor. Bazıları sadece bir mit olabilir, bazıları ise toprağın ya da suyun altında keşfedilmeyi bekliyor. İşte detaylar!
Tarih kitaplarında adı geçen ancak bugüne kadar bulunamayan şehirler, bilim dünyasını hâlâ meşgul ediyor; bu yerler hem umut hem de hayal kırıklığı yaratıyor. Kimi zaman bir efsane, kimi zaman gerçek olma ihtimaliyle araştırılıyorlar. Arkeoloji dünyasının en büyük soru işaretleri arasında yer alan bu şehirleri sizin için derledik. İşte detaylar…
Z ŞEHRİ – AMAZON’UN DERİNLİKLERİNDE
Kaşif Percy Fawcett’in peşinden gittiği City of Z, Amazon ormanlarının içinde gelişmiş bir uygarlığın varlığına işaret ediyor olabilir. Ancak yoğun bitki örtüsü ve zorlu coğrafya, aramaları bugüne dek sonuçsuz bıraktı.
İRAM – ÇÖLDE KAYBOLAN ZENGİNLİK
Kur’an’da da adı geçen Iram of the Pillars, Arabistan çöllerinde yok olduğu düşünülen görkemli bir kent olarak bilinir. Uydu görüntüleri bazı ipuçları sunsa da şehir tam anlamıyla ortaya çıkarılamadı.
KİTEZH – SUYUN ALTINDAKİ RUS ŞEHRİ
Rus efsanelerinde geçen Kitezh, Moğol istilasından korunmak için Svetloyar Gölü’nün sularına gömüldüğü söylenen kutsal bir şehir. Göl çevresinde yapılan araştırmalara rağmen somut kalıntılar henüz bulunabilmiş değil.
ROANOKE – ANİDEN KAYBOLAN KOLONİ
16. yüzyılda Kuzey Amerika’da kurulan Roanoke Colony, yerleşimcilerin gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla tarihe geçti. Geride sadece “CROATOAN” kelimesinin kazındığı bir iz bırakan koloni, hâlâ tarihçilerin tartışma konusu.
ATLANTİS – BİR GÜNDE YOK OLAN UYGARLIK
Platon’un metinlerinde geçen Atlantis, gelişmiş bir uygarlığın denizin altına gömülmesiyle yok olduğu anlatılan efsanevi bir ada. Akdeniz’den Atlantik Okyanusu’na kadar pek çok yer Atlantis’in olası konumu olarak öne sürüldü ancak kesin bir bulguya ulaşılamadı.
EL DORADO – ALTINLARLA KAPLI ŞEHİR
Güney Amerika efsanelerinin en ünlüsü olan El Dorado, İspanyol kâşiflerin yüzyıllarca peşinden koştuğu altınla kaplı bir şehir olarak anlatılır. Amazon Havzası’nda bir yerde olduğuna inanılan El Dorado, sayısız keşif gezisine rağmen hâlâ bulunamadı. Uzmanlar, bu hikâyenin yerli ritüellerinin yanlış yorumlanmasından doğmuş olabileceğini düşünüyor.