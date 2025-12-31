Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı... Arkeologların aramasına rağmen bulamadığı 6 kayıp şehir!

Tarih kitaplarında adı geçen ancak bugüne kadar bulunamayan şehirler, bilim dünyasını hâlâ meşgul ediyor; bu yerler hem umut hem de hayal kırıklığı yaratıyor. Kimi zaman bir efsane, kimi zaman gerçek olma ihtimaliyle araştırılıyorlar. Arkeoloji dünyasının en büyük soru işaretleri arasında yer alan bu şehirleri sizin için derledik. İşte detaylar…