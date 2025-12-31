Prim borcu olan emeklinin aylığında kesinti

Aralık ayının ilk haftasında TBMM’de kabul edilen vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun 25’nci maddesiyle 5510 Sayılı Kanuna madde eklendi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı alanlar ile geçici veya sürekli işgöremezlik geliri alanların kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere emekli aylıklarından kesinti yapılarak tahsil edilecek.

Prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarında kesinti yapılmasına dair “Ek Madde 24”, 1 Ocak 2026 tarihinde, yani yarın yürürlüğe girecek. Prim borcu olduğu sonradan tespit edilen emeklilerin aylıklarından ocak ayından itibaren kesinti yapılmaya başlanacak.

PRİM BORCU SONRADAN ORTAYA ÇIKAN EMEKLİLER ETKİLENECEK

Emekli aylığında yapılacak kesintiden geçmişte prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emekliler etkilenecek. BAĞ-KUR’luların emeklilik başvurusu yaptıklarında SGK’ya prim borcu olup olmadığı araştırıldığı için BAĞ-KUR emeklileri bu uygulamadan etkilenmeyecekler.

SSK veya Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı başvurusu yapanların geçmişte prim borcu olup olmadığı sorgulanmadan emekli aylığı bağlanıyor. Bu nedenle SSK veya Emekli Sandığı’ndan emekli olanların geçmişte prim borcu olduğu sonradan ortaya çıkabiliyor.

REKLAM Örneğin devlet memuru ya da işçi olan bir kişi herhangi sebeple işinden ayrıldığı dönemde genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar çalışmaya başlayarak SSK veya Emekli Sandığı’ndan emeklilik başvurusu yapmış olabiliyor. SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki bu kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borçları sorgulanmadan emekli ediliyorlar. Oysa BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. BAĞ-KUR’lu kişinin ölümü halinde eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcu ödenmeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.. Prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emekli sayısı 1,3 milyona ulaşıyor. Bunların toplam borcu ise 2025 yılı itibarıyla 2,9 milyar lirayı buluyor.