        Haberler Gündem Eğitim Hangi illerde okullar kar tatili? (31 Aralık 2025)

        Hangi illerde okullar kar tatili? (31 Aralık 2025)

        Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu'nun 6 ilçesinde, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde, Mardin'de ve Şırnak'ta okullar tatil edildi

        Giriş: 30.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:50
        Okullar tatil mi?
        Yurtta kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir bir tatil ilan ediliyor.

        ŞIRNAK

        Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        MARDİN

        Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KAYSERİ

        Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

        Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

        DİYARBAKIR

        Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        DİCLE ÜNİVERSİTESİ

        Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

        Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

        Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KASTAMONU

        Kastamonu'da kar yar ve buzlanma sebebiyle 6 ilçede tüm kademelerde, 7 ilçede de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Kastamonu Merkez ilçe ile Çatalzeytin, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitim 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

        ADIYAMAN

        Adıyaman Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        Yalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmış

