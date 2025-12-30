Hangi illerde okullar kar tatili? (31 Aralık 2025)

Yurtta kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir bir tatil ilan ediliyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi: "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu. Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu. Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi. KASTAMONU Kastamonu'da kar yar ve buzlanma sebebiyle 6 ilçede tüm kademelerde, 7 ilçede de taşımalı eğitime yarın ara verildi. Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Kastamonu Merkez ilçe ile Çatalzeytin, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitim 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi. ADIYAMAN Adıyaman Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.