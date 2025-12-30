Habertürk
        Trump'ın Epstein dosyasındaki istismarcıların açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediği iddiası | Dış Haberler

        Trump'ın Epstein dosyasındaki istismarcıların açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediği iddiası

        ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi bir üyesi, ABD Başkanı Trump'ın kendisini arayarak Epstein dosyasındaki istismarcıların isimlerinin açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediğini iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:42
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayarak Jeffrey Epstein dosyasındaki istismarcıların isimlerinin açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediğini iddia etti.

        Greene, New York Times Magazine'de yayımlanan profil yazısında Epstein dosyalarının "Washington'daki her şeyin yanlışlığını" gösterdiğini, bunun "zengin, güçlü elitlerin korkunç şeyler yapıp cezasız kaldığı ve kadınların mağdur olduğu" bir hikaye olduğunu belirtti.

        Bazı mağdurlarla eylül ayının başlarında görüşen Greene, görüşmenin ardından düzenlediği ve kadınları istismar eden bazı erkeklerin isimlerini açıklayabileceğini söylediği basın toplantısından sonra Başkan Trump'ın kendisini aradığını anlattı.

        Greene, hoparlör açıkken Trump'ın kendisine bağırdığını ve "Arkadaşlarım zarar görecek" dediğini ileri sürerek onun bu direnişinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdiğini ifade etti.

        Ayrıca Greene, bir zamanlar Trump'ın insanlara yardım etmek istediğine inandığını, ancak gümrük tarifeleri ve Gazze gibi konulardaki tutum ve açıklamaları nedeniyle bu inancının sarsıldığını belirterek, "Çok safmışım." ifadesini kullandı.

        - "Onun önemsiz kırgınlığına ayıracak zamanımız yok"

        The Hill gazetesi tarafından Greene'in iddialarıyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray yetkililerinden Davis Ingle, Greene'in Kongre'deki görevini döneminin ortasında bırakmak üzere olduğunu belirtti.

        Ingle, Greene'in seçmenlerini yüzüstü bıraktığını ve içinde bulundukları önemli mücadeleyi terk ettiğini savunarak onun "önemsiz" kırgınlığına ayıracak zamanları olmadığını söyledi.

        Bir dönem ABD Başkanı Trump'ın güçlü destekçilerinden biri olan Greene, son aylarda Trump ile anlaşmazlıklar yaşamaya başlamıştı.

        Trump, kasım ayı ortasında Greene'e verdiği desteği çektiğini açıklamış, bundan kısa bir süre sonra da Greene, Kongre'den 5 Ocak itibarıyla ayrılacağını duyurmuştu.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

