Trump'ın Epstein dosyasındaki istismarcıların açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediği iddiası

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayarak Jeffrey Epstein dosyasındaki istismarcıların isimlerinin açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediğini iddia etti.

Greene, New York Times Magazine'de yayımlanan profil yazısında Epstein dosyalarının "Washington'daki her şeyin yanlışlığını" gösterdiğini, bunun "zengin, güçlü elitlerin korkunç şeyler yapıp cezasız kaldığı ve kadınların mağdur olduğu" bir hikaye olduğunu belirtti.

Bazı mağdurlarla eylül ayının başlarında görüşen Greene, görüşmenin ardından düzenlediği ve kadınları istismar eden bazı erkeklerin isimlerini açıklayabileceğini söylediği basın toplantısından sonra Başkan Trump'ın kendisini aradığını anlattı.

Greene, hoparlör açıkken Trump'ın kendisine bağırdığını ve "Arkadaşlarım zarar görecek" dediğini ileri sürerek onun bu direnişinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdiğini ifade etti.

Ayrıca Greene, bir zamanlar Trump'ın insanlara yardım etmek istediğine inandığını, ancak gümrük tarifeleri ve Gazze gibi konulardaki tutum ve açıklamaları nedeniyle bu inancının sarsıldığını belirterek, "Çok safmışım." ifadesini kullandı.