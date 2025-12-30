Merve Boluğur: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur; "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur, yeni bir paylaşımda bulundu.
Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Merve Boluğur, o anları kayda aldı. Motosiklet yolculuğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Boluğur; "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.
Merve Boluğur'un dikkat çeken paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.