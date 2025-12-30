Habertürk
        Merve Boluğur: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

        Merve Boluğur: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

        Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur; "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı

        Giriş: 30.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:59
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur, yeni bir paylaşımda bulundu.

        Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Merve Boluğur, o anları kayda aldı. Motosiklet yolculuğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Boluğur; "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

        Merve Boluğur'un dikkat çeken paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.

        Sıcak su torbası patladı, genç kızın vücudunun yüzde 25'i yandı

        Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın vücudunun yüzde 25'i yandı. Torbanın adeta ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti. (IHA)

