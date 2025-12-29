Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çizme medyasında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılılar Hakan Çalhanoğlu transferini gelecek yaz bitirebilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor.

        2

        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia öne sürüldü.

        3

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, gelecek yaz 15 milyon euroya Hakan Çalhanoğlu transferini bitirebilir.

        4

        Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini aşağı çekmeyi hedefliyor.

        5

        Deneyimli oyuncunun, Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter'in yaptığı sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

        6

        İtalyan ekibinin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği aktarıldı.

        7

        Transferin sezon başında Inter'in 30 milyon euroluk beklentisi nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

        8

        Öte yandan İtalyan basınındaki diğer haberlere göre; Juventus da Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor. Fakat tecrübeli orta sahanın eşi İstanbul’da yaşamak istiyor. Bu da transferde Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

        9

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maçta forma giyen milli yıldız, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları