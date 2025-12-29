Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çizme medyasında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılılar Hakan Çalhanoğlu transferini gelecek yaz bitirebilir. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia öne sürüldü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, gelecek yaz 15 milyon euroya Hakan Çalhanoğlu transferini bitirebilir.
Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini aşağı çekmeyi hedefliyor.
Deneyimli oyuncunun, Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter'in yaptığı sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı.
İtalyan ekibinin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği aktarıldı.
Transferin sezon başında Inter'in 30 milyon euroluk beklentisi nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.
Öte yandan İtalyan basınındaki diğer haberlere göre; Juventus da Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor. Fakat tecrübeli orta sahanın eşi İstanbul’da yaşamak istiyor. Bu da transferde Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maçta forma giyen milli yıldız, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.