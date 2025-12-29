Mersin'de yangın, cumartesi günü sabah saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil 2 katlı evde meydana geldi.

MARKETE EKMEK ALMAYA GİTTİ

İddiaya göre, baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker'de çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı'yı (7) evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete ekmek almaya gitti.

Poyraz Efe, 1 yaşındaydı.

EVDEKİ SOBADAN YANGIN ÇIKTI

Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Ayaz Emre, 7 yaşındaydı.

2 KARDEŞ HAYATA VEDA ETTİ

Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

BİR TABUTTA UĞURLANDILAR

Hastanede yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi Morgundan alınarak ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tek tabutta indirilen kardeşler için mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Daha sonra Poyraz Efe ve Ayaz Emre kardeşler gözyaşları içerisinde aynı kabirde toprağa verildi.