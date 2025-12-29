Habertürk
Habertürk
        Mersin haberleri: Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!

        Mersin'in Silifke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Poyraz Efe ve ağabeyi 7 yaşındaki Ayaz Emre kardeşler, aynı tabutta getirilip gözyaşları arasında aynı kabirde toprağa verildi. Cenazede aile yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:11
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Mersin'de yangın, cumartesi günü sabah saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil 2 katlı evde meydana geldi.

        MARKETE EKMEK ALMAYA GİTTİ

        İddiaya göre, baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker'de çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı'yı (7) evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete ekmek almaya gitti.

        Poyraz Efe, 1 yaşındaydı.
        Poyraz Efe, 1 yaşındaydı.

        EVDEKİ SOBADAN YANGIN ÇIKTI

        Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

        Ayaz Emre, 7 yaşındaydı.
        Ayaz Emre, 7 yaşındaydı.

        2 KARDEŞ HAYATA VEDA ETTİ

        Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        BİR TABUTTA UĞURLANDILAR

        Hastanede yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi Morgundan alınarak ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tek tabutta indirilen kardeşler için mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

        CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Daha sonra Poyraz Efe ve Ayaz Emre kardeşler gözyaşları içerisinde aynı kabirde toprağa verildi.

        Cenazeye, ailenin yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile bazı protokol üyeleri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi! Haberi Görüntüle
