        Mersin haberleri: Anne bakkala gitti! Baba işteydi... İki kardeş öldüler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... İki kardeş öldüler!

        Mersin'de, anne Ayşenur Türker'in ekmek almak için bakkala gittiği sırada iki katlı müstakil evde çıkan yangında, çocukları 1 yaşındaki Ayaz ve 7 yaşındaki Poyraz, alevlerin arasında can verdi. Baba Halil Türker'in olay sırasında işte olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:17
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Mersin'de yürekleri yakan olay Silifke ilçesindeki Mukaddem Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        DAHA 1 VE 7 YAŞINDAYDILAR

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.

        EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

        Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
