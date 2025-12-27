Anne bakkala gitti! Baba işteydi... İki kardeş öldüler! Mersin'de, anne Ayşenur Türker'in ekmek almak için bakkala gittiği sırada iki katlı müstakil evde çıkan yangında, çocukları 1 yaşındaki Ayaz ve 7 yaşındaki Poyraz, alevlerin arasında can verdi. Baba Halil Türker'in olay sırasında işte olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:17 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL