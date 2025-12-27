Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta defalarca bıçakladı!
Karaman'da, 41 yaşındaki Musa K., evine kadar takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Özlem K.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaçan Musa K.'yi yakalama çalışması sürüyor
Karaman'da yürek yakan olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi.
İŞTEN ÇIKTI EVİNE GİDİYORDU
Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K. (38), iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. (41) ile karşılaştı.
BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI
DHA'daki habere göre Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı.
KADIN AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR
Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.