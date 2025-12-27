Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Özlem'i evine kadar takip etti... Defalarca bıçakladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta defalarca bıçakladı!

        Karaman'da, 41 yaşındaki Musa K., evine kadar takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Özlem K.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaçan Musa K.'yi yakalama çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:51
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Karaman'da yürek yakan olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi.

        İŞTEN ÇIKTI EVİNE GİDİYORDU

        Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K. (38), iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. (41) ile karşılaştı.

        BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI

        DHA'daki habere göre Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti. Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı.

        KADIN AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR

        Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

