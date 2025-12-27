Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı | SON DAKİKA HABER

        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Görüş mesafesinin azaldığı ve kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede, kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

        GÖRÜŞ MESAFESİ AZALIYOR

        AA'daki habere göre yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalıyor.

        Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

        REKLAM

        KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI

        Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        BOLU'DA KARIN GÜZEL GÖRÜNTÜSÜ

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkili oluyor. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Kar kalınlığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde 15 santimetrenin üzerine çıktı.

        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı

         Maltepe'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        #Bolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!