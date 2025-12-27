Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ DE OĞLUNU DA VURDU

AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE OĞLU YOLDA ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

KAÇAN BABA YAKALANDI

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.