Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 65 yaşındaki R.S., tartıştığı aynı yaştaki karısı İ.S. ile oğlu 29 yaşındaki R.S.'yi yaşanan tartışma sonrası tabancayla öldürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan baba R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ DE OĞLUNU DA VURDU
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE İLE OĞLU YOLDA ÖLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.
KAÇAN BABA YAKALANDI
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.