Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 2025'te anne ve baba olan ünlüler

        2025'te anne ve baba olan ünlüler

        Magazin dünyasında birçok ünlü çift, 2025'te dünyaya gelen bebekleriyle evliliklerini taçlandırdı ve anne - baba olmanın heyecanını yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

        2024'te Paris'te hayatlarını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025'in başında oğullarını kucaklarına aldı.

        Çift, bebeklerine Mylan ismini verdi.

        CANSEL ELÇİN - ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

        Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına aldı.

        Çift, ocak ayında yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        İLKER AKSUM- DİLAY EKMEKÇİOĞLU

        İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi.

        Çift, şubat ayında kızları Lila'ya kavuştu.

        NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU

        2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, mart ayında oğulları Aziz'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

        Çift, sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya sayfalarına taşıyor.

        KARSU - MIKE SCHRAMA

        Şarkıcı Karsu, 2024'te Hollandalı aşkı Mike Schrama ile evlendi.

        Karsu, nisan ayında oğlu Blues'u dünyaya getirdi.

        GİZEM KARACA - KEMAK EKMEKÇİOĞLU

        2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca da annelik heyecanı yaşadı.

        Haziran ayında anne olan Gizem Karaca, kızına Leyla Yaz ismini verdi.

        TOLGA SARITAŞ - ZEYNEP MAYRUK

        2024'te evlenen Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, haziran ayında bebeklerine kucaklarına aldı.

        Çift, oğullarına Ali ismini verdi.

        EMRE KARAYEL - GİZEM DEMİRCİ

        Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demirci ile 2020'de evlendi. Çift, 2021'de oğulları Can'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

        İkili, bu sene Ekim ayında ikinci çocukları İlke Cihan'ı kucaklarına aldı.

        BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU - ÇAĞRI ÇITANAK

        2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu.

        Başak Gümülcinelioğlu, ekim ayında dünyaya getirdiği oğluna 'Devin' adını verdi.

        İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

        İşletmeci Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, anne olmanın heyecanı yaşadı.

        Çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızlarına 'Sora' ismini verdi.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu ve eşi kızlarına, Lila adını koydu.

        WILMA ELLES - MEHMET ŞAH ÇELİK

        Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirdi.

        Üç çocuk sahibi çift, bu sene de oğulları Leon Mirza'yı kucaklarına aldı.

        AHMET KURAL - ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

        2023'te evlenen Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin 2024'te Kemal'i dünyaya getirerek ilk kez anne - baba olmuştu.

        Çift, 2025'te bir erkek evlat sahibi daha oldu. İkili, oğluna Demir ismini verdi.

        BESTE KÖKDEMİR - FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

        Oyuncu Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çıtak, 4 Temmuz'da evlendi.

        Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çıtak, 28 Kasım'da oğulları Kai Gündeş'in doğum ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Aralık 2025 (Libya Heyetini Taşıyan Uçak Düştü)

        Libya heyetini taşıyan uçak düştü. Özel'den asgari ücret açıklaması. "Süreçte geri adım yok" vurgusu. DEM Parti heyetinden ziyaret turu. Gediz nehrinde kuraklık ve kirlilik. Yapay Zeka işinizden edebilir. Halep çatışmasının ardından ateşkes. Dijital Medya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!