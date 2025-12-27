2025'te anne ve baba olan ünlüler

2024'te Paris'te hayatlarını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025'in başında oğullarını kucaklarına aldı.

Çift, bebeklerine Mylan ismini verdi.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına aldı.

Çift, ocak ayında yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi.

Çift, şubat ayında kızları Lila'ya kavuştu.

2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, mart ayında oğulları Aziz'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya sayfalarına taşıyor.

Şarkıcı Karsu, 2024'te Hollandalı aşkı Mike Schrama ile evlendi.

Karsu, nisan ayında oğlu Blues'u dünyaya getirdi.

2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca da annelik heyecanı yaşadı.

Haziran ayında anne olan Gizem Karaca, kızına Leyla Yaz ismini verdi.

2024'te evlenen Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, haziran ayında bebeklerine kucaklarına aldı.

Çift, oğullarına Ali ismini verdi.

EMRE KARAYEL - GİZEM DEMİRCİ

Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demirci ile 2020'de evlendi. Çift, 2021'de oğulları Can'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

İkili, bu sene Ekim ayında ikinci çocukları İlke Cihan'ı kucaklarına aldı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU - ÇAĞRI ÇITANAK

2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu.

Başak Gümülcinelioğlu, ekim ayında dünyaya getirdiği oğluna 'Devin' adını verdi.

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

İşletmeci Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, anne olmanın heyecanı yaşadı.

Çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızlarına 'Sora' ismini verdi.

Ünlü oyuncu ve eşi kızlarına, Lila adını koydu.

WILMA ELLES - MEHMET ŞAH ÇELİK

Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirdi.

Üç çocuk sahibi çift, bu sene de oğulları Leon Mirza'yı kucaklarına aldı.

AHMET KURAL - ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

2023'te evlenen Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin 2024'te Kemal'i dünyaya getirerek ilk kez anne - baba olmuştu.

Çift, 2025'te bir erkek evlat sahibi daha oldu. İkili, oğluna Demir ismini verdi.