Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Ben onay vermedikçe elinde hiçbir şey yok" | Dış Haberler

        "Onayım olmadan elinde hiçbir şey yok"

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için sürdürülen diplomatik çabaları ele almak üzere pazar günü bir araya gelecek. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, Zelenskiy tarafından sunulan barış planını işaret ederek "Onayım olmadan elinde hiçbir şey yok." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.12.2025 - 00:29 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile pazar günü gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

        Politico'ya konuşan Trump, Zelenskiy tarafından sunulan 20 maddelik barış planına değinerek "Benim onayım olmadan elinde hiçbir şey yok." diye konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ihtimaline dair açıklamada bulunan Trump "Bence, onunla işler iyi gidecek. Benim arzu ettiğim kadar yakın bir tarihte görüşmeyi bekliyorum." dedi.

        Rus ekonomisine dikkat çeken Trump "Ekonomileri zor durumda. Çok zor durumda." ifadelerini kullandı.

        Görüşme öncesi Axios'a açıklamalarda bulunan Zelenskiy ise barış planı açısından en tartışmalı konuların başında gelen toprak bütünlüğüne değindi. Zelenskiy, toprak tavizi konusunda zor bir karar verilmesi gerekmesi durumunda, bu meselenin 20 maddelik plan ile referanduma götürülebileceğini dile getirdi.

        İnsanların güvenlik endişelerinden ötürü oy kullanmaya gitmeyebileceğini işaret eden Zelenskiy, referandumun meşruiyeti için 2 aylık bir ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        "SANIRIM PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sanırım, Başkan (Donald) Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." dedi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planına değinen Ukrayna Devlet Başkanı, planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledi.

        Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi.

        "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak"

        İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.

        Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.

        Zelenskiy, "Bana göre, ABD ile aramızdaki anlaşma neredeyse hazır ve imzalayıp imzalamama meselesi de görüşmemizin şekline bağlı olarak ikincil bir meseledir." ifadesini kullandı.

        Barış planının imzalanmasının sadece Ukrayna ve ABD'ye bağlı olmadığına dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı, "Bakın, 20 maddelik bir taslak ve dört taraf var, bunlar Ukrayna, Amerika, Rusya ve Avrupa'dır. Elbette 20 maddelik bir taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, Trump ile bir araya geldiğinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi gibi konuları da masaya yatıracaklarını söyledi.

        Ukrayna Devlet Başkanı, 20 maddelik barış planına ilişkin Rusya'nın görüşleri konusunda henüz bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Rusya'dan resmi bir yanıt almadık." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        #Zelenskiy
        #trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu