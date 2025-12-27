ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile pazar günü gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Politico'ya konuşan Trump, Zelenskiy tarafından sunulan 20 maddelik barış planına değinerek "Benim onayım olmadan elinde hiçbir şey yok." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ihtimaline dair açıklamada bulunan Trump "Bence, onunla işler iyi gidecek. Benim arzu ettiğim kadar yakın bir tarihte görüşmeyi bekliyorum." dedi.

Rus ekonomisine dikkat çeken Trump "Ekonomileri zor durumda. Çok zor durumda." ifadelerini kullandı.

Görüşme öncesi Axios'a açıklamalarda bulunan Zelenskiy ise barış planı açısından en tartışmalı konuların başında gelen toprak bütünlüğüne değindi. Zelenskiy, toprak tavizi konusunda zor bir karar verilmesi gerekmesi durumunda, bu meselenin 20 maddelik plan ile referanduma götürülebileceğini dile getirdi.

İnsanların güvenlik endişelerinden ötürü oy kullanmaya gitmeyebileceğini işaret eden Zelenskiy, referandumun meşruiyeti için 2 aylık bir ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"SANIRIM PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sanırım, Başkan (Donald) Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planına değinen Ukrayna Devlet Başkanı, planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledi. Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi. "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak" İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu. Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.