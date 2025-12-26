Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otomobil berber dükkanına daldı | Son dakika haberleri

        Otomobil berber dükkanına daldı

        Arnavutköy'de el freni çekilmeyen park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak berber dükkanına daldı. Bu sırda içeride tıraş olan müşteri ile berber yaralandı. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil berber dükkanına daldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği park halindeki otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

        Yaklaşık 50 metre boyunca kontrolsüz şekilde kayan araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanının camlarını kırarak içeri girerek içeride olan müşteri ile berbere çarptı.

        REKLAM

        Dükkanda bulunan eşyalar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde müşteri ile berberin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025 (

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu