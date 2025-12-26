Habertürk
Habertürk
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 26 Aralık 2025 - 17:38 Güncelleme: 26 Aralık 2025 - 17:42

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur ve 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli için gözaltı kararı

        * Mısır: Netanyahu Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

        * Elektronik para ve ödeme platformu VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu: 31 gözaltı

        * Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Club Brugge'ün Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika'yı gündemine aldı

        * Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, evlilik teklifi beklediğini açıkladı; "Umarım yeni yılda evlilik olur"

        'Öldüren diş çekimi'nde diş hekimi ile anestezi uzmanına indirimli 4'er yıl hapis cezası
        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı
        Boş dairede kadın cesedi bulundu
        Zap Suyuna düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı
