Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.250,36 %-0,76
        DOLAR 42,9250 %0,11
        EURO 50,5787 %0,07
        GRAM ALTIN 6.227,15 %0,91
        FAİZ 37,62 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 102,63 %3,58
        BITCOIN 88.680,00 %0,95
        GBP/TRY 57,9275 %-0,29
        EUR/USD 1,1776 %-0,07
        BRENT 62,26 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.181,39 %0,91
        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum: Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum: Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları incelemek için Hatay'a geldi.

        Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seferberlik başlattıklarını belirterek, yapılan çalışmaları anlattı.

        Depremin zarar verdiği 11 kentte çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar deprem bölgesine 75 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik ve bu yatırımlarımız hala 11 ilimizde devam ediyor. Tüm bu çalışmaların yanında asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Burada ekonomiyi, tarımı, ticareti, altyapıyı yapabilmek ve bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapabilmek için bu ekip gece-gündüz 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede çalıştılar. Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık. Bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Biz bu konutları sosyal donatıları, parklarıyla, kültürel alanlarıyla tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Bugün Hatay merkezde meclis binamızın olduğu yerde meydanların inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği, kuyumcular çarşısının meydanını, yaşam alanını Malatya'ya kazandırdık. Adıyaman'da yine Ulu Cami etrafında çok kapsamlı bir meydan ve kentsel dönüşüm çalışmasıyla Atatürk Caddesi’ni ve oradaki meydanları ihya ettik. Her şehirde, Hatay, İskenderun'da sahil projesiyle, buradaki Milleyha Kuş Cenneti’yle, orada Harbiye Şelaleleri ile bir çevresel bakışla da şehri bir bütün olarak değerlendirdik" dedi.

        "ASRIN İNŞASI, TÜRKİYE'NİN BAŞARISI"

        Bakan Kurum, 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözünü tuttuklarını vurgulayarak, "Bir yandan bizi milletimize mahcup etmeyen Rabb’imize sonsuz şükürler ediyoruz bir yandan afetzede kardeşlerimizle yarın kucaklaşmak için artık saatler sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Hep sunu söyledik. Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek, annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın ‘Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı’ diyeceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çaya düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Bu arada, anne kedinin yavruyu kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanında beklediği görüldü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu