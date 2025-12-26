Bakan Kurum: Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları incelemek için Hatay'a geldi.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seferberlik başlattıklarını belirterek, yapılan çalışmaları anlattı.

Depremin zarar verdiği 11 kentte çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar deprem bölgesine 75 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik ve bu yatırımlarımız hala 11 ilimizde devam ediyor. Tüm bu çalışmaların yanında asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Burada ekonomiyi, tarımı, ticareti, altyapıyı yapabilmek ve bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapabilmek için bu ekip gece-gündüz 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede çalıştılar. Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık. Bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Biz bu konutları sosyal donatıları, parklarıyla, kültürel alanlarıyla tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Bugün Hatay merkezde meclis binamızın olduğu yerde meydanların inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği, kuyumcular çarşısının meydanını, yaşam alanını Malatya'ya kazandırdık. Adıyaman'da yine Ulu Cami etrafında çok kapsamlı bir meydan ve kentsel dönüşüm çalışmasıyla Atatürk Caddesi’ni ve oradaki meydanları ihya ettik. Her şehirde, Hatay, İskenderun'da sahil projesiyle, buradaki Milleyha Kuş Cenneti’yle, orada Harbiye Şelaleleri ile bir çevresel bakışla da şehri bir bütün olarak değerlendirdik" dedi.