Galatasaray'dan orta sahaya Onyedika hamlesi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Club Brugge'ün Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliği orta saha takviyesine vermiş durumda...
Galatasaray yönetiminin orta saha için düşündüğü ilk isim Raphael Onyedika.
Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta sahayla yaz transfer döneminde de ilgilenen Galatasaray, yıldız ismi bu kez kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcu için 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.
Defansif orta saha ve stoper olarak görev yapabilen Onyedika bu sezon Club Brugge formasıyla 24 maçta şans bulurken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Belçika ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR?
19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo kentinde dünyaya gelen Onyedika, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin FC Ebedei takımında başladı.
2019'da Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer olan Onyedika, 2020'de FC Fredericia'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yazında 9.5 milyon Euro'ya Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer oldu.