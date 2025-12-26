Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan orta sahaya Onyedika hamlesi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan orta sahaya Onyedika hamlesi!

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Club Brugge'ün Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

        2

        Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliği orta saha takviyesine vermiş durumda...

        3

        Galatasaray yönetiminin orta saha için düşündüğü ilk isim Raphael Onyedika.

        4

        Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta sahayla yaz transfer döneminde de ilgilenen Galatasaray, yıldız ismi bu kez kadrosuna katmak istiyor.

        5

        Sarı kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcu için 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

        6

        Defansif orta saha ve stoper olarak görev yapabilen Onyedika bu sezon Club Brugge formasıyla 24 maçta şans bulurken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        7

        Belçika ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        8

        RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR?

        19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo kentinde dünyaya gelen Onyedika, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin FC Ebedei takımında başladı.

        9

        2019'da Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer olan Onyedika, 2020'de FC Fredericia'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yazında 9.5 milyon Euro'ya Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?