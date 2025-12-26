Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram | son dakika haber | Son dakika haberleri

        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!

        Diyarbakır'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve 3 aylık bebeği H.E. isimli kız çocuğunu misafirliğe gittiği kayınpederinin 4. kattaki evinde pencereden atarak öldüren Nurhayat E., tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:55
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Diyarbakır'da yürek yakan olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi.

        4. KATTAN BEBEĞİNİ BIRAKTI

        DHA'daki habere göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.’yi pencereden attı.

        BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        SAVCILIK HASTANEYE SEVK ETTİ

        Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

