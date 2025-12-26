3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!

İstanbul'da olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıldır evli olan Zeynep Gürsül (44) ile eşi Sinan Gürsül (53) arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden Sinan Gürsül, 53 yaşındaydı.

UYKUSUNDA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

İHA ve DHA'daki habere göre bir süre sonra Sinan Gürsül yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep Gürsül ise mutfakta ısıttığı 3 litre yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sinan Gürsül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti.

KATİL EŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından Zeynep Gürsül, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALKOL VE ŞİDDET İDDİASI

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi.