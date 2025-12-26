Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul'da, tartıştığı eşi 53 yaşındaki Sinan Gürsül'ü uyuduğu esnada üzerine kızgın yağ dökerek öldüren 44 yaşındaki Zeynep Gürsül hakkında, "Eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıldır evli olan Zeynep Gürsül (44) ile eşi Sinan Gürsül (53) arasında tartışma çıktı.

        Hayatını kaybeden Sinan Gürsül, 53 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Sinan Gürsül, 53 yaşındaydı.

        UYKUSUNDA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

        İHA ve DHA'daki habere göre bir süre sonra Sinan Gürsül yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep Gürsül ise mutfakta ısıttığı 3 litre yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.

        13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sinan Gürsül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti.

        KATİL EŞ TUTUKLANDI

        Olayın ardından Zeynep Gürsül, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ALKOL VE ŞİDDET İDDİASI

        Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi.

        ÖLÜM BİÇİMİ İDDİANAMEDE ANLATILDI

        Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ifade edilen iddianamede, sanığın kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna dökerek öldürdüğü aktarıldı.

        "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" İSTENDİ

        Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği belirtildi.

        "İNDİRİM" İLE 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede, haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep Gürsül'ün 'eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da içme suyu borusu patladı: yolda göçük oluştu, sokaklar göle döndü

         Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı, yolda göçük oluştu sokaklar göle döndü.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı