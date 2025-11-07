3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'da kan donduran olay Üsküdar’da 15 Ekim'de yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Sinan Gürsül’ü uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek ölümüne neden olan Zeynep G.’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

"EŞİM ALKOL BAĞIMLISI"

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Zeynep G. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Zeynep G.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Zeynep G., sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, 25 yıldır evliliğinin sürdüğünü ve eşinin alkol bağımlısı olduğunu söyledi.

"İKİ KERE BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep G., "İki kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

KIZI REHBER ÖĞRETMENİNE SÖYLEMİŞ

Kızının evde yaşananları rehberlik hocasına da anlattığını belirten Zeynep G., olay gecesi alkollü eve gelen ve kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü mahkemede tekrar dile getirdi. Zeynep G., mahkemede verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.