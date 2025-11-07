Habertürk
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

        İngiltere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

        İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesinin öncesinde Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu

        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:22
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırmasının ardından İngiltere de Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı.

        İngiltere, hükümetin internet sitesinde yayınladığı bir duyuruda, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların da kaldırıldığını belirtti.

        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

        İngiltere de Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Ocak ayında Suriye cumhurbaşkanı oldu.

        BMGK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

        Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı.

        Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.

        ŞARA BEYAZ SARAY'DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

        ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.

        Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti.

        ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

