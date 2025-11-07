Oyuncu Nejat İşler, konuk olduğu bir programda, Cannes'da 'Altın Palmiye' kazanan 2014 yapımı 'Kış Uykusu'nda birlikte çalıştığı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a bir hayli öfkeli olduğunu söyledi. İşler, oyuncularla olan diyaloglarının görüntülerini servis etmesi nedeniyle yönetmen Ceylan'a tepkisini oldukça sert bir şekilde gözler önüne serdi.

Nejat İşler

"SET BİZİM ÖZELİMİZ"

REKLAM

Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Nejat İşler, çekim setlerinin oyuncuların özeli olduğunu belirterek; "İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz" dedi.

Nuri Bilge Ceylan

"OYUNCULUK BİZİM İŞİMİZ"

Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan'ı; "Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın? Nesin ağabey? Tamam, oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da o bizim işimiz. Ayıp... Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim" sözleriyle eleştirdi. REKLAM Nejat İşler, 'Kış Uykusu' filminde, 'İsmail' karakterini canlandırmıştı. Film, Yılmaz Güney'in 1981 yapımı 'Yol' filminin ardından, dünya sinemasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Palmiye'yi kazanan ikinci Türk filmi olmuştu. Filmde Nejat İşler ile birlikte başrolleri; Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan ve Serhat Kılıç paylaşmıştı. Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Demet Akbağ BENNU YILDIRIMLAR DA ELEŞTİRMİŞTİ REKLAM Nuri Bilge Ceylan'ın oyuncularla olan diyaloglarının görüntülerini yayınlaması daha önce de gündem olmuştu. Ceylan'ın Bennu Yıldırımlar'a 2018 yapımı 'Ahlat Ağacı' filminin setinde tavsiyelerde bulunduğu anlar, dikkat çekmişti. Yıldırımlar, yıllar sonra bu görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, meseleden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.