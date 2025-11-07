Habertürk
        Kastamonu haberleri: Kayıp anne çocuk ne oldu? Eşi ve oğlu aranan baba konuştu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama kurtarma çalışması sürerken eşi Bayram Helvacı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Helvacı, "İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, 'hastaneye gideceğim, buraya gideceğim' derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Öfke kontrol sorunu vardı, sadece sinir ilacı kullanıyordu. İlaçlarını bilmiyorum, ben aldığını biliyorum ama resmiyette reçete çıkmadı" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:09
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı (5), yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aramaya devam ediyor.

        ARAZİ ENGEBELİ VE ORMANLIK

        DHA ve İHA'daki habere göre AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla ve havadan da arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor. Çalışmalar bazen yoğun sis altında sürdürülüyor.

        ENDİŞELİ EŞ AÇIKLAMADA BULUNDU

        Huriye Helvacı’nın eşi, Bayram Helvacı olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulundu. Helvacı herhangi bir aile sorunlarının olmadığını, eşinin telefonunun en son sinyalinin alındığı köyle bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

        "EŞİMİN TELEFONU KAPALI"

        Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu anlatan Helvacı, "Pazar günü sabah saat 07.00’de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30’da eve geliyorum, evde olmadığını gördüm. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam Pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim.

        "ÖFKE KONTROL SORUNU VARDI"

        O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı. Öfke kontrol sorunu vardı, sadece sinir ilacı kullanıyordu. İlaçlarını bilmiyorum, ben aldığını biliyorum ama resmiyette reçete çıkmadı" dedi.

        "HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOKTU"

        Evde bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Helvacı, "Hayır, herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu. İki çocuğumuz var. Kızım 16 yaşında, liseye gidiyor. Diğeri de 5 yaşında olan kayıp çocuğum. Bu çevrede sinyal alındığı için arama yapılıyor. Çevre köylere de her gün bakılıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Bu köyle ne benim ne de eşimin bir bağlantısı yok" diye konuştu.

        "İLK DEFA BÖYLE BİR DURUM OLUYOR"

        Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını da kaydeden Helvacı, "İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, ‘hastaneye gideceğim, buraya gideceğim’ derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Kendi köyüne giderken bile ‘biz köye gideceğiz, gidebilir miyiz’ diye izin alıp giderdi" diye konuştu.

        "ŞÜPHELENDİĞİM BİRİSİ DE YOK"

        Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok" ifadelerini kullandı.

        "UMUDUMUZ DEVAM EDER"

        Umudunun devam ettiğini belirten Helvacı, "İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda" dedi.

