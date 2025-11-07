Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bahis ve şike operasyonunda yeni dalga: Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı? - Futbol Haberleri

        Bahis ve şike operasyonunda yeni dalga: Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?

        CAS Hakimi ve spor hukuku uzmanı Emin Özkurt, bahis ve şike soruşturması kapmasında yapılan yeni operasyonunun hukuki boyutunu HT Spor'a değerlendirdi. Özkurt, geçmiş maçlara yönelik yaptırım olup olmayacağını mı ve UEFA VE FIFA sürece ne şekilde etki edeceğini yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, 1 süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        CAS Hakimi ve spor hukuku uzmanı Emin Özkurt, bahis ve şike soruşturması kapmasında yapılan yeni operasyonu HT Spor'a değerlendirdi.

        İşte Emin Özkurt'un açıklamaları:

        "Bahis ve şike operasyonu büyüyor. Artık şike boyutu olan bir operasyon halini almış durumda. Önemli bir kırılma noktası. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu manada ön açıcı olacak olan bir hal aldı."

        "O MAÇLAR İPTAL EDİLEBİLİR"

        "Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler olduysa yani şike yapıldıysa o maçta, maçlar iptal edilebilir. Maçların sonucunu iptal doğrudan doğruya liglerin tescilinin iptalini beraberinde getirmiyor. Onun için ayrıca TFF'nin bir değerlendirme yapma yetkisi var. Bu maçların sonucunu etkileme belirli bir organizasyon şeması içinde belirli takımların ligden düşmesi ya da belirli takımların şampiyon olması şeklinde öbeklenmişse bu takdirde federasyonunun bunu değerlendirme hakkı da söz konusu olur ama doğrudan doğruya şike yapıldıı iddia eidlen maçlar kesinleşirse bunların iptali gerekeceği gibi bunların iptalinin doğrudan tescil edilmiş liglerin sonuçlarının değişmesini beraberinde getireceğini söylemek mümünkün değil şu anda bu ayrıca bir değerlendirme gerektirecek.

        "UEFA VE FIFA BU DURUMDA MÜDAHİL OLMAZ"

        "UEFA'nın ve FIFA'nın kendi müsabakalarına ilişikin bir şike iddiası bulunmadığı sürece TFF'nin görev yapmasının önünde ne UEFA ne FIFA müdahil olmaz bu duruma. Bu tamamen Türk liglerinde Türk takımlarının kendi aralarında yaptığı müsabakalarla alakalı bir soruşturma olarak ilerliyor şu anda. Ancak FIFA VE UEFA ne zaman müdahil olur. Şike ve doping sporda en büyük iki günahtır. Bunlara ilişkin FIFA'nın talimatları çok nettir ancak FIFA VE UEFA bu soruşturmanı doğru şekilde yürütülmediğini ve talimatların düzgün uygulanmadığını görürse o zaman müdahil olur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı