7 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* TCMB Başkanı Fatih Karahan: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında, 21 kişi hakkında İstanbul dahil 12 şehirdeki adreslerde arama ve gözaltı kararı verdi. 18 kişi gözaltına alındı

* Kastamonu'da, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama kurtarma çalışması sürüyor

* BMGK'nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırmasının ardından İngiltere de Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

* Nejat İşler'den oyuncularla olan diyalogların görüntülerini servis etmesi nedeniyle Nuri Bilge Ceylan'a: Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın? Nesin ağabey? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da o, bizim işimiz. Ayıp

* Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam daha yapıldı. Motorinin İstanbul Avrupa Yakası'ndaki fiyatı 53 lira 72 kuruşa çıkarken; bazı şehirlerde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı