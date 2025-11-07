Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
Kocaeli Gebze'de 7 katlı binanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki bina ve yer altı taramaları sona erdi. Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinden alınan toprak numuneleri de laboratuvara gönderildi. Ayrıca yaklaşık 1200 binadan jeoradar ve jeodezik ölçüm cihazlarıyla da veriler toplandı
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ile bina ve yeraltı taramaları tamamlanırken, tedbir amaçlı boşaltılan binalara risk değerlendirmesi yapılması amacıyla karot alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
AA'da yer alan habere göre kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve TÜBİTAK'tan araştırmacıların saha çalışması yaptığı bölgedeki bina ve yer altı taramaları bitti.
Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinden alınan toprak numuneleri laboratuvara gönderildi, yaklaşık 1200 binadan jeoradar ve jeodezik ölçüm cihazlarıyla veriler toplandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri ise bölgede tedbir amaçlı boşaltılan 21 binadan karot örnekleri alma işlemine devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.