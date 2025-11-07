Habertürk
        A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

        A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı

        Giriş: 07.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:57
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

        Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

        A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

        Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye - Bulgaristan müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

        A Millî Takımımız, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

        La Cartuja Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı İspanya - Türkiye karşılaşması, 18 Kasım Salı günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

